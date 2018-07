In een Sneeker snackbar bestelt een puberjongen vier patat om mee te nemen. De medewerker achter de kassa vraagt of het patat voor kinderen of volwassen moet zijn. Hij denkt even na en zegt: „Drie volwassen en een moeder.”

