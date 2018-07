Twee terreurverdachten opgepakt in Rotterdam

In Rotterdam zijn op zondag 17 juni twee mannen aangehouden op verdenking van het voorbereiden van terroristische aanslagen. De mannen wilden mogelijk aanslagen plegen in Rotterdam en Parijs, meldt de politie maandag.

Het gaat om twee mannen van 22 en 27 jaar, beiden van Marokkaanse afkomst. Bij hun arrestatie is beslag gelegd op telefoons en laptops. Er werden volgens de politie geen wapens of explosieven aangetroffen. De twee verdachten werden aangehouden op basis van informatie van inlichtingendienst AIVD, die het chatverkeer van de twee onderzocht.

Volgens de inlichtingendienst had een van de mannen in een chatgesprek aangegeven dat hij wilde sterven als martelaar en dat hij benieuwd was naar wat hij zou aantreffen in het paradijs. Hij zou van plan zijn geweest om na de ramadan een gewapende aanslag te plegen in Parijs.

Ook zou uit het chatverkeer zijn gebleken dat de mannen mogelijk het plan hadden om een aanslag te plegen op het politiebureau Veranda in Rotterdam-Zuid, vlakbij stadion de Kuip. In een chatgesprek stuurde een van de verdachten een foto van het politiebureau.

Volgens korpschef Erik Akerboom past dit “helaas al langere tijd in het beeld van de dreiging in Nederland”.

“De huidige ontwikkelingen laten zien dat wij alert moeten zijn en blijven. Daarom heb ik nogmaals een check laten doen omdat ik wil weten of de maatregelen die wij de afgelopen jaren hebben genomen voor de veiligheid van politiemedewerkers, nog actueel zijn. Waar nodig komen er aanpassingen.”

De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat het onderzoek naar de verdachten nog in volle gang is. Aanvankelijk mochten zij alleen met hun advocaat contact houden, maar die beperkingen zijn inmiddels opgeheven. De rechtbank in Rotterdam heeft de voorlopige hechtenis van de verdachten met 90 dagen verlengd. De eerste pro-formazitting is op 19 september. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog onbekend.