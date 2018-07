Een paar weken geleden was ik kort in mijn geboortestad in Marokko. Iedere keer als ik daar ben, word ik weer verrast door de enorme smaak van het eten daar. Ik weet het natuurlijk wel, want het is het eerste waar ik aan denk en naar verlang als ik een reis in het vooruitzicht heb staan. Maar iedere keer word ik er toch weer door geraakt, geroerd zelfs.

Toen ik veel jonger was, vroeg ik eens aan mijn moeder waarom ze niet dezelfde gerechten maakte als op vakantie in Marokko. Dat deed ze wel, vertelde ze, maar ze smaakten gewoon anders in Nederland. Niet alleen het klimaat, maar bijvoorbeeld ook het water draagt er allemaal aan bij dat eten anders smaakt. Lekkerder. Veel lekkerder.

Het is een verschrikkelijk cliché, maar niet minder waar. De geweldig volle smaak van rijp fruit en verse groenten waardoor een tomaat of komkommer weinig meer nodig heeft. Hier moeten we iets meer moeite doen voor lekkere groenten. Ze goed voorbereiden, bijvoorbeeld.

In het boek Superveg deelt Celia Brooks ‘meer dan 100 vegetarische gerechten met 25 gezonde groenten’. Geen zorgen, dit is niet zo’n hysterisch health-boek met van die onsmakelijk uitziende groene shakes. De Amerikaanse Brooks woont en werkt in Londen waar ze een eigen moestuin heeft en gastrotours verzorgt. In het verleden heeft ze ook als privéchef voor regisseur Stanley Kubrick gewerkt. Dat zijn van die dingen die een CV opfleuren.

Brooks heeft een top 25 gemaakt van gezondste groenten, onderverdeeld in groentesoort en introduceert elke groente uitgebreid met informatie: de oorsprong, voedingswaarde, wat de kracht ervan is en hoe je hem het beste klaarmaakt. Bij elk gerecht staat erbij hoeveel bereidingstijd het kost, dat is handig voor de drukke mensen onder u die geen uren de tijd hebben. Met u heb ik namelijk rekening gehouden voor deze week.

We gaan het makkelijk en kort houden. De knolselderij-kokosrösti is om die reden gesneuveld net als de bloemkoolwings met hete saus. We gaan twee salades maken en twee ovengerechten die ideaal zijn om van tevoren klaar te maken en mee naar buiten te nemen.

Dat de zomer maar lang mag duren en de zon eindelijk wat smaak mag geven aan onze groenten.