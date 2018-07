Netto inkomen: 2.600 euro Vaste lasten: woning 609,50 euro (hypotheek en VvE), gas/water/licht 135 euro, mobiel/internet 120 euro, verzekering 127 euro, sportschool 30 euro, boodschappen 300 euro, privé-uitgaven (kapper, beauty, kleding) 200 euro, goede doelen 10 euro. Laatste grote uitgave: Jurk van Elisabetta Franchi, 220 euro Sparen: 400 euro per maand

IN

‘Op mijn tiende kwam ik van Florida naar Nederland. Door mijn accent noemen ze mij ook wel ‘Daan de Amerikaan’. Ik ben een opvallend persoon met een opvallende persoonlijkheid. Mijn kleding, mijn blonde haar, mijn botox. En mijn mentaliteit is Amerikaans: hard werken om iets te bereiken, in jezelf geloven.

„Ik ben fulltime manager in een luxe restaurant op het Damrak. Ik werk daar al tien jaar en geef leiding aan veertig mensen. Ik ben gastvrouw, doe de personeelszaken en help de manager. Sommige diensten loop ik wel twaalf kilometer, zie ik op mijn stappenteller. Ik ben een workaholic en heb me nog nooit ziek gemeld. Zelfs op vakantie bel ik naar de zaak: is alles oké?

„Een paar jaar geleden was ik te zien in een aantal realityprogramma’s, zoals Beauty & de Nerd en Shopping Queens VIP. ‘Ik wil champie’ was mijn uitspraak, omdat ik erg graag champagne drink.

„Mijn vriendinnen hebben dezelfde lifestyle. We houden van mooie spullen en reisjes naar Marbella, Tel Aviv of Ibiza. In het weekend gaan we vaak naar Mad Fox, een club onder een vijfsterrenhotel.

„Als ik vrij ben, ga ik graag naar waar ik opgroeide, bij mijn ouders, die wonen in een dorp. Ik verzorg hun dieren, zit in de tuin en kom tot rust. Ik zou een vlogkanaal willen beginnen waar ik laat zien dat ik naast luxe ook van de natuur hou. Soms maakt het stadsleven je gek.”

UIT

‘Waar ik het meest trots op ben is dat ik mijn eigen huis heb gekocht, in 2014. Daar heb ik jarenlang voor gewerkt en gespaard, mijn ouders hielpen voor een deel met een belastingvrije schenking. Inmiddels is het huis flink in waarde gestegen, ik zou het nu niet meer kunnen betalen.

„Ik woon in Amsterdam-Zuid, dat is het Gooi van de stad. Het is zien en gezien worden. Mensen maken elkaar gek via social media. Laten zien wat je doet, waar je eet, waar je op vakantie gaat. Je wilt elkaar overtreffen met spullen en foto’s. Ze bestellen champagne op feesten en spuiten het over elkaar heen, of gaan uit eten en laten alles staan. Dat vind ik geldverspilling. Ik doe het niet alleen voor de foto, maar geniet er écht van. Zelf ga ik zes dagen per week uit eten: vier op mijn eigen werk – daar kan ik bestellen wat ik wil – en twee ergens anders.

„Ik houd van luxeproducten, zo heb ik tassen van Louis Vuitton en kocht ik laatst een paar slippers van Chanel. Die zijn tijdloos en behouden hun waarde. Doordat ik van mooie spullen houd denken mensen dat ik hard en oppervlakkig ben, maar eigenlijk ben ik een dorpsmeisje met een lieve en zachte kant. Op mijn werk bijvoorbeeld wacht ik tot de daklozen voorbij lopen. Dan ren ik naar buiten en geef ik ze de truffelrisotto die we die dag overhebben.”