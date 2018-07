Sociale media-foto leidt tot schorsing olympisch zwemmer Lochte

De Amerikaanse zwemmer Ryan Lochte is maandag door het antidopingagentschap van zijn land tot juli volgend jaar geschorst. Aanleiding voor de sanctie is een (inmiddels verwijderde) foto die de zesvoudig olympisch kampioen in mei op sociale media plaatste. Daarop was te zien hoe hij aan een infuus hing.

Hoewel hij via het medisch instrument vitaminen binnenkreeg en dus geen verboden middelen, verbiedt agentschap USADA sporters alleen al het gebruiken van een infuus. Het USADA staat dit wel toe als het om het toedienen van zeer kleine hoeveelheden legale middelen gaat. Ook mag het bij een ziekenhuisopname, of bij een speciaal verkregen vrijstelling.

Ryan Lochte could be in big trouble. IV ‘recovery’. pic.twitter.com/0Zm32lh5my — Fuck the Hypocrisy (@Digger_forum) May 25, 2018

Bij Lochte was van al die zaken geen sprake. De zwemmer zei dat hij vitamine B liet toedienen om te voorkomen dat hij, net als zijn vrouw en zoontje op dat moment, ziek werd. “Een regel is een regel en ik accepteer dat er sprake is van een technische overtreding van de voorschriften”, zei Lochte maandag in een reactie. “Ik hoop dat andere atleten leren van mijn fouten.”

Terugwerkende kracht

Lochte mag nu veertien maanden niet uitkomen in officiële wedstrijden. Met terugwerkende kracht gaat die schorsing in op 24 mei. De 33-jarige zwemmer mist daardoor niet alleen de nationale kampioenschappen die deze week startten in Californië, maar ook de wereldkampioenschappen volgend jaar in Zuid-Korea. Een tegenslag voor Lochte, die hoopte bij deze wedstrijden een terugkeer te kunnen maken na het debacle rond de Olympische Spelen in Rio de Janeiro twee jaar terug.

Lochte en drie andere zwemmers zeiden toen dat ze overvallen waren na een avondje stappen tijdens de Spelen. Al gauw kwam de Braziliaanse politie met een ander verhaal: de atleten richtten in een dronken bui vernielingen aan op een tankstation. De overval verzonnen ze om hun vandalisme te verdoezelen.

Grote verontwaardiging

Het gedrag van Lochte en de andere zwemmers leidde tot grote verontwaardiging in Brazilië en de Verenigde Staten. Lochte kreeg een zwemontzegging van tien maanden en zijn sponsors Speedo en Ralph Lauren lieten hem vallen. Een Braziliaanse rechter sprak hem vorig jaar vrij, maar in juni oordeelde het hooggerechtshof van het land dat hij toch vervolgd kan worden.

De nieuwe schorsing komt daar nog eens bovenop. “Het is bizar”, zei Lochte maandag in een reactie tegenover AP. “Ik was net weer in topvorm, ik ben elke dag aan het trainen. En dan dit.”