Ryanair ziet stakingen personeel terug in resultaten

Vliegmaatschappij Ryanair voelt de stakingen van het cabinepersoneel in haar portemonnee. De winst van de Ierse budgetmaatschappij daalde in het eerste kwartaal met 20 procent, blijkt uit de kwartaalcijfers die het bedrijf maandag publiceerde.

Al maanden staakt het cabinepersoneel van Ryanair vanwege onenigheid over de arbeidsvoorwaarden. De onderhandelingen hierover zitten muurvast. Het personeel eist meer loon en betere secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook werken veel medewerkers via een uitzendbureau voor Ryanair en vinden dat er daarom sprake is van een verkapt dienstverband.

Uitgevallen vluchten

Door de stakingen en personeelstekorten moest de prijsvechter in het eerste kwartaal 2.500 vluchten annuleren, in totaal goed voor ongeveer 450.000 passagiers. Deze week staan voor woensdag en donderdag opnieuw stakingen gepland in Spanje, Portugal, Italië en België, waardoor er honderden vluchten uitvallen.

Ook vluchten van en naar Eindhoven Airport zijn geannuleerd. In Duitsland en Nederland denkt het personeel ook na over acties. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) kondigde eerder aan op zijn vroegst in augustus het werk neer te leggen.

In een verklaring zegt Ryanair dat als “deze onnodige stakingen” doorgaan “zullen we ons winterschema moeten herzien, wat er mogelijk toe zal leiden dat de vloot moet inkrimpen en er banen verloren gaan”. Ook zegt de luchtvaartmaatschappij zich zorgen te maken over een mogelijk “harde Brexit”.

Hoge brandstofprijzen

Naast de stakingen had Ryanair in de eerste drie maanden van dit jaar te maken met stijgende loonkosten, hogere brandstofprijzen en dalende ticketprijzen. Een andere reden voor de tegenvallende cijfers is dat Ryanair sinds eind vorig jaar vakbonden erkent. Volgens het bedrijf bedragen de kosten van die stap dit boekjaar ongeveer 100 miljoen euro.

Hoewel de winst daalde, groeide het aantal reizigers de afgelopen periode wel en steeg de omzet naar 2,1 miljard euro. De nettowinst van Ryanair kwam in het eerste kwartaal neer op 319 miljoen euro. Naar verwachting komt de winst voor dit jaar uit op 1,25 tot 1,35 miljard euro. Dat zou de eerste daling van de nettowinst zijn sinds 2014.

De overname van het Oostenrijkse LaudaMotion, waar Ryanair onlangs toestemming voor kreeg van de Europese Unie, is niet meegenomen in de cijfers. Maar de komende twee jaar moet de luchtvaartmaatschappij 100 miljoen euro in dat verlieslijdende bedrijf investeren. De hoop is dat LaudaMotion binnen drie jaar winstgevend wordt.