RIVM: Nationaal Hitteplan in heel Nederland

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft maandagochtend het Nationaal Hitteplan per direct geactiveerd. Het RIVM roept op tot extra zorg voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en chronisch zieken. “Extra alertheid kan gezondheidsproblemen door het warme weer beperken”, aldus het instituut.

Volgens voorspellingen van het KNMI zal het de komende dagen ongeveer 30 graden worden. Ook ‘s nachts blijft de temperatuur hoog, rond een graad of 20. De kracht van de UV-straling van de zon ligt rond de 7. Dit betekent dat de huid binnen een kwartier kan verbranden.

Drinken en smeren

Het hete weer kan bovendien zorgen voor uitdroging en oververhitting, vooral bij “kwetsbare groepen mensen”. Het gaat om ouderen, chronisch zieken, mensen in verzorgingstehuizen, mensen met overgewicht en jonge kinderen. Op de site van het RIVM is een aantal maatregelen opgesteld om het lichaam te beschermen tegen de zon en hitte.

Het instituut raadt aan voldoende te drinken. Ook is het verstandig om dunne kleding te dragen die de huid beschermt tegen de zon. Verder moet goed gesmeerd worden met zonnebrandcrème en zoveel mogelijk schaduw opgezocht worden. Tot slot raadt het RIVM aan in de middag lichamelijke inspanning te beperken en woningen koel te houden met ventilators of airconditioning.

Het Nationaal Hitteplan wordt afgekondigd door het RIVM in samenspraak met het KNMI als er kans is op aanhoudend warm weer. Ook wordt gekeken naar de nachttemperatuur en de luchtvochtigheid.