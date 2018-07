Rechter: koerier Deliveroo is geen schijnzelfstandige

Maaltijdbezorger Deliveroo houdt zich aan de wet door fietskoeriers als zzp’ers te laten werken. Dat heeft de rechtbank Amsterdam maandag beslist in een rechtszaak die door een fietskoerier was aangespannen.

Hoewel de uitspraak over een individuele zaak gaat, werd er vooral door vakbonden met spanning naar uitgekeken. Zij voeren actie tegen Deliveroo omdat dat bedrijf sinds augustus vorig jaar niemand meer in dienst neemt en alle fietskoeriers als zzp’er laat werken. Dit was de eerste keer dat een rechter zich erover uitsprak.

De fietskoerier, Sytze Ferwerda, eiste dat Deliveroo hem in dienst zou nemen. Er zou sprake zou zijn van een verkapt dienstverband omdat hij maar één opdrachtgever heeft en instructies krijgt over de bezorging van zijn maaltijden. Hij krijgt werkkleding van Deliveroo en volgt werkinstructies via een app op zijn telefoon.

Maatschappelijke discussie

Toch vindt de rechter dat Ferwerda voldoet aan de kenmerken van een zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Hij is namelijk niet verplicht om die werkkleding te dragen. Hij mag zelf beslissen wanneer hij werkt, hij mag bestellingen weigeren, hij mag zich laten vervangen door een ander en hij mag zelfs gelijktijdig werken voor concurrerende maaltijdbezorgers. Ook weegt de rechter mee dat Ferwerda expliciet akkoord is gegaan met de zzp-constructie.

De rechter noemde nog wel de maatschappelijke discussie over de veranderende arbeidsverhouding in de zogenoemde ‘platformeconomie’. Als die „ongewenst worden geacht”, is het aan de politiek om de wet te veranderen.

Oppositiepartij PvdA was betrokken bij de rechtszaak. Tweede Kamerlid Gijs van Dijk organiseerde een crowdfundingactie om bij te dragen aan de kosten van de zaak. Van Dijk noemt het vonnis „teleurstellend”: „Het was David tegen Goliath en helaas is de eerste slag voor Goliath.” Van Dijk zegt dat hij nu in de Tweede Kamer voor elkaar wil krijgen dat „de praktijken van Deliveroo tot het verleden gaan behoren”.

Lees ook het verslag uit de rechtszaal