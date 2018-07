Politie kan makkelijker over grens werken dankzij nieuw Benelux-akkoord

De politie mag in de toekomst mogelijk achtervolgingen voortzetten in België en Luxemburg. Ook wordt het gemakkelijker voor agenten om over de grens een zaak te onderzoeken en verdachten te verhoren. Dat staat in een nieuw Benelux-akkoord dat minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) maandag heeft ondertekend.

Het akkoord heeft ook speciale aandacht voor crisissituaties, “vanwege de aanslagen van de afgelopen jaren in omringende landen”. Politie-eenheden mogen over de grens werken als er sprake is van een acute crisis. Ook mogen bewapende eenheden uit een van de andere landen ingezet worden bij evenementen “met een groot veiligheidsrisico”, zoals NAVO-topontmoetingen.

Uitwisseling data

Volgens het nieuwe verdrag mogen Nederland, België en Luxemburg bovendien elkaars politiedatabanken raadplegen. Ook de bevolkingsregisters worden gedeeld “binnen de grenzen van de nationale wetgeving”. In de toekomst zullen nog meer gegevens uitgewisseld worden, waaronder beelden van kentekenplaatherkenningscamera’s.

Tot slot verandert het werk van bewapende beveiligers. Tot nu toe moesten zij hun taken bij de grens overdragen aan buitenlandse collega’s. Het verdrag geeft echter toestemming om de begeleiding over de landsgrenzen voort te zetten. Het gaat om de beveiliging van nucleaire transporten, maar ook van personen zoals verdachten of mensen die uitgezet worden.

In 2004 werd een eerder verdrag gesloten tussen de drie landen. De verschillende ministers van Justitie hadden eerder al bekendgemaakt dit te willen uitbreiden. Volgens hen lopen de Benelux-landen met het nieuwe akkoord voorop in de Europese Unie.

‘Niet meer van deze tijd’

In een toespraak toonde Grapperhaus zich voornamelijk tevreden met de regeling over crisissituaties. Volgens hem is het “niet meer van deze tijd” dat zwaar bewapende speciale eenheden de grens niet over mogen.

Dit najaar worden de eerste goedkeuringswetten voor de parlementen in de drie betrokken landen geschreven. Als deze zijn afgerond, kan het verdrag in werking treden. Een “positief neveneffect” van het verdrag is dat er minder papierwerk en dus een lichtere werklast komt bij de politie, aldus een woordvoerder van Grapperhaus.