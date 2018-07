Politie doet nieuw aanbod in cao-onderhandelingen

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en korpschef Erik Akerboom hebben de politievakbonden maandag een nieuw voorstel gedaan voor een cao. In een brief gericht aan alle 65.000 politiemedewerkers bieden de mannen onder meer een loonsverhoging en een eenmalige uitkering van 500 euro aan.

De bonden eisten eerder een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar. Grapperhaus en Akerboom bieden nu 3 procent in 2018, 2 procent in 2019 en 2 procent in 2020.

Een ander belangrijk punt voor de vakbonden is de verlaging van de werkdruk. Deze is hoger geworden door de reorganisaties na de haastige invoering van de Nationale Politie. Sindsdien kampen korpsen ook met een stijgend ziekteverzuim.

De bonden eisen dan ook betere arbeids- en pensioenvoorwaarden. Volgens het huidige het voorstel krijgen de agenten meer invloed op roosters en zaken als scholing en verlofsparen, beloven Grapperhaus en Akerboom.

Vakbonden bestuderen voorstel

De politie hoopt de impasse te doorbreken die is ontstaan in de cao-onderhandelingen. Of de vakbonden genoegen nemen met het huidige aanbod van Grapperhaus en Akerboom, moet zich uitwijzen.

Jan Struijs, voorzitter van de Nationale Politie Bond, bevestigt dat hij de brief heeft ontvangen. Hij zegt de inhoud goed te bestuderen en zal vermoedelijk later op maandag met een reactie komen. Struijs zegt verbaasd te zijn dat de brief al binnen is, omdat afgesproken was dat woensdag pas een aanbod zou komen.

“Ik heb begrepen dat er veel druk is gezet vanuit het ministerie. Het laatste wat men wil is meer onrust. Iedereen weet dat er veel ongeduld is onder politiemensen, omdat zes jaar geleden is beloofd dat de werksituatie zou verbeteren. En dat is nog steeds niet gebeurd.”

Afdwingen met acties

Om hun cao-eisen kracht bij te zetten zijn politieagenten deze maand tot actie overgegaan. De politiebonden riepen hun achterban op vanaf begin juli geen bon meer uit te schrijven voor kleine vergrijpen.

Drie jaar geleden leidden tien maanden actievoeren tot een nieuwe cao. In deze maanden werd middels een bonnenactie geprotesteerd, ook werden volledige politiebureaus gesloten en weigerden agenten risicovolle voetbalwedstrijden te beveiligen. Uiteindelijk ging toenmalig minister van Justitie Ard van der Steur (VVD) overstag. Hij sprak met de bonden een cao af met 6,5 procent salarisverhoging over drie jaar en een eenmalige bonus van 1.000 euro.