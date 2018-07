Palestijnse tiener gedood op Westelijke Jordaanoever

Een Palestijnse tiener is maandag doodgeschoten tijdens een gewelddadige botsing met het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid meldt dat de 15-jarige jongen door een kogel in zijn borst om het leven is gekomen. Een tweede Palestijn is in zijn been geschoten.

Israëlische soldaten voerden een arrestatie uit bij vluchtelingenkamp Dheisheh in Bethlehem, waarna er rellen uitbraken. Palestijnen gooiden met molotovs en stenen naar de soldaten, die daarna het vuur openden. Zes Palestijnen werden bij de inval aangehouden. Volgens het Israëlische leger is er een onderzoek naar de dood van de tiener geopend, meldt Times of Israel.

Terwijl de spanningen tussen Israël en Hamas in Gaza zijn toegenomen, is het op de Westelijke Jordaanoever de afgelopen maanden juist relatief rustig geweest. Afgelopen vrijdag kwamen bij gevechten tussen Israël en Hamas in Gaza vijf mensen om het leven, waarvan vier Palestijnen en één Israëlische soldaat. Israëlische soldaten werden onder vuur genomen door scherpschutters van Hamas, waarna Israël bombardementen uitvoerde op doelen in Gaza. Het geweld leek te escaleren, maar aan het eind van de dag werd met bemiddeling van Egypte een bestand gesloten tussen Hamas en Israël.

Vuurvliegers

Het is al vier maanden zeer onrustig in Israël en de Gazastrook. Sinds de verhuizing van de Amerikaanse ambassade eind maart naar Jeruzalem wordt door Palestijnen aan de grens tussen Israël en Gaza geprotesteerd. Sommige Palestijnen gebruiken ‘vuurvliegers’ om natuurbranden te veroorzaken. Op die manier zijn duizenden hectares landbouwgrond en bos afgebrand. Israël zegt dat Hamas hierachter zit en slaat de protesten met harde hand neer. Er zijn meer dan honderd Palestijnen doodgeschoten en duizenden gewond geraakt de afgelopen maanden.