Noodtoestand vanwege bosbranden bij Athene

Griekse autoriteiten hebben maandagavond de noodtoestand uitgeroepen rond Athene vanwege twee grote bosbranden. Ook zegt het populaire vakantieland dat het EU-lidstaten later om hulp gaat vragen in de strijd tegen het natuurgeweld, meldt persbureau AP. Zeker zes mensen hebben tot nu toe brandwonden opgelopen.

Het vuur verspreidt zich door uitgedroogde dennenbossen en wordt extra aangewakkerd door harde wind. De noodtoestand geldt voor de regio’s Oost- en West-Attica, het schiereiland met bijna vier miljoen inwoners. Gouverneur Rena Dourou heeft bussen, watertrucks en ander materieel gestuurd om het vuur te bestrijden.

Huizen afgebrand

Een van de twee branden woedt bij de kust en de gemeente Penteli, nog geen twintig kilometer ten noordoosten van het centrum van Athene. De kustwacht heeft een patrouilleboot moeten sturen om mensen die vastzitten op een strand bij het plaatsje Mati weg te krijgen. Bewoners van verschillende dorpen zijn opgeroepen om het gebied te verlaten. Een burgemeester zegt tegen persbureau Reuters dat hij honderd huizen en zo’n tweehonderd heeft zien afbranden.

Lees ook: Door de hittegolf gaan in Zweden duizenden hectaren bos in rook op

De tweede brand bevindt zich zo’n vijftig kilometer ten westen van Athene. Daar zijn zeker 150 brandweermannen, vijf blusvliegtuigen en zeven helikopters ingezet. Door de dikke rook zijn snelwegen naar het grote schiereiland Peloponnesos gesloten. “We doen alles wat menselijk mogelijk is om het onder controle te houden”, reageert premier Alexis Tsipras. “Ik maak me zorgen om de gelijktijdige uitbraken.”

Ook Zweden strijdt tegen bosbranden

Bosbranden zijn gebruikelijk in het warme Griekenland, maar een droge winter heeft ervoor gezorgd dat het vuur zich nog makkelijker verspreidt. In 2007 kwamen nog tientallen mensen om het leven door bosbranden.

Ook Zweden kampt met ongebruikelijk zware bosbranden. Daar is de afgelopen week bij tientallen bosbranden al zeker 20.000 hectaren in vlammen opgegaan, waaronder gebied boven de poolcirkel. Meerdere Europese landen, waaronder Noorwegen en Frankrijk, helpen mee in de strijd tegen het vuur.