Lome dancehall in de brandende zon op Reggae Rotterdam

Festival Reggae Rotterdam Gehoord: 22/7, Kralingse Bos, Rotterdam ●●●●●

Vorig jaar verzandde de eerste editie van Reggae Rotterdam in het park bij de Euromast in flinke organisatorische en infrastructurele problemen. Het eten was veel te vroeg op, bezoekers stonden urenlang in de rij, er ontstonden enorme opstoppingen op het terrein, optredens werden voortijdig afgekapt, het geluid haperde.

Voor deze tweede editie week het openluchtfestival voor reggaemuziek uit naar het Kralingse Bos. Het blijkt zondagmiddag een meesterzet. Idealer kan een locatie voor een reggaefestival niet worden. Overal zitten stellen en gezinnen aan picknickkleedjes in het dorre gras in de brandende zon. Op het strandje aan de Kralingse Plas, tegenover de pier waar jachten in het water dobberen, hangen bezoekers in hangmatten en op houten bankjes in de kleuren rood, geel en groen, terwijl de reggaemuziek over het terrein waait. Ondanks strenge controles bij de ingang, hangt overal de geur van wiet.

Dancehall-legende

Het is goed nieuws dat het festival de zaken op orde heeft, want de line-up van het festival is voor liefhebbers van reggae en dancehall ook dit jaar weer indrukwekkend. Het programma komt al vroeg goed op stoom, met een optreden van de 62-jarige, charismatische dancehall-legende Yellowman, zijn band en zijn dochter K’reema. Yellowman brengt zijn heerlijke klassieke dancehall-vertolkingen met schorre, rauwe stem terwijl hij met zijn taaie lichaam een mime-achtige performance geeft vol komische timing, waarbij hij zich opdrukt, danst, marcheert en cartoonesk met zijn heup beweegt. Hij houdt van ons, herhaalt hij steeds. Van Aruba. Suriname. Africa. The Netherlands.

De tweede editie van Reggae Rotterdam toont een indrukwekkende staalkaart aan reggae- en dancehallgeschiedenis. Er is de mooi meerstemmige roots-reggae van het legendarische Black Uhuru, vol echoënde akkoorden en prettig lome grooves. Daarnaast staan de rauwe, ongecensureerde teksten van MC Pester op de versnelde dancehall-beats van DJ Moortje, de opzwepende en invloedrijke combinatie waarmee de twee lokale pioniers decennia geleden de bubbling-scene lieten ontploffen.

Geschiedenis

De artiesten op Reggae Rotterdam staan zelf constant stil bij de geschiedenis van hun muziek en cultuur. Mr. Vegas opent traditioneel stevig met zijn kraker ‘Heads High’, dat door heel het veld wordt meegezongen, maar zingt ook nummers van Bob Marley en lijkt wat ontstemd omdat hij op het ‘dancehall-podium’ staat en niet op het iets grotere ‘reggae-podium’. „We gaan ze laten zien dat het één muzieksoort is,” zegt hij. Maar het publiek wil van Mr. Vegas niet teveel lome reggae horen, en komt pas echt los wanneer hij met zijn nasale stem chant op hard pompende breaks.

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren. Inschrijven

Van de huidige generatie dancehall-artiesten is invaller Charly Black, met monsterhits als ‘Whine & Kotch’ en ‘Gyal Yuh A Party Animal’, een voltreffer – hij laat het publiek voor het eerst echt springen. Headliner Popcaan heeft een massief gouden oeuvre, een heerlijke stem en geweldige flow, maar zijn performance en de live gespeelde muziek missen hier en daar de pit van zijn platen.

Na een strak en ontspannen optreden van Richie Spice mag de 70-jarige reggae-legende Jimmy Cliff afsluiten op het reggae-podium. Het is volgens de berichten zijn laatste concert ooit in Nederland. Zijn stem hapert wat en is soms iets onzuiver maar hij zingt zijn klassiekers intens en vol overtuiging, terwijl op het veld de armen heen en weer zwaaien, de joints rondgaan en de avondlucht oranje kleurt.