‘I Admit’, zingt R. Kelly, zonder echt iets toe te geven

“Ik geef toe dat ik fouten heb gemaakt.” De eerste zin vat redelijk samen wat de controversiële zanger R. Kelly in een nieuw nummer van meer dan negentien minuten duidelijk wil maken: dat hij niet perfect is, maar niet zo slecht als de wereld denkt.

Maandag verspreidde hij de track, I Admit , via sociale media met een nogal grote belofte: “Vandaag is de dag waar jullie op gewacht hebben.” De artiest wordt al langere tijd achtervolgd door beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarigen en mishandeling van vrouwen. Zelf heeft hij de aantijgingen altijd ontkend.

I Admit lijkt meer op een algehele biecht van zijn veelbewogen leven begeleid met een beat, dan een nauwkeurig opgezette compositie. De 51-jarige Kelly vertelt hoe hij als kind moeite had met lezen, van school moest. Hoe hij als 14-jarige misbruikt is. Dat hij gedurende zijn leven te veel gedronken en te veel drugs gebruikt heeft. En dat elke week naar stripclubs gaat en onder meer seks had met de vriendin van zijn beste vriend. “I admit I am sorry for my sins.”

Lees ook: Buzzfeed dook negen maanden in de zaak R. Kelly

Seks met minderjarigen

Wat hij nog altijd ontkent echter, is dat hij seks zou hebben met gehad met minderjarigen. “I admit that I fuck with all the ladies. That is both older and young ladies. But tell me how to call it peadophile because that shit is crazy.” Ook noemt Kelly het idee dat hij vrouwen zou mishandelen en brainwashen “absurd”.

“Say I am abusing these women. What the fuck that ’s some absurd shit. Brainwashed? Really? Kidnapped? Really? Can’t eat? Really? Real talk, that shit sounds silly.”

De website Buzzfeed beschreef vorig jaar uitgebreid hoe de zanger zes jonge vrouwen in een soort sekte-achtige omgeving zou vasthouden. Ze zouden gehersenspoeld zijn door Kelly, die onder meer zou opleggen wat ze eten, wanneer ze slapen en hoe hun seksuele contacten zouden verlopen. De politie ging uiteindelijk niet tot vervolging over, omdat het ging om meerderjarige vrouwen die zelf met de relatie instemden.

Eerder al was Kelly in 1994 getrouwd met de toen 15-jarige zangeres Aaliyah. Toen uitkwam dat zij ten tijde van het huwelijk minderjarig was, ging het stel uit elkaar. Ook dienden er verschillende rechtszaken tegen de zanger vanwege het bezit van kinderporno. De aanklachten werden echter ongegrond verklaard omdat het bewijs op ondeugdelijke wijze werd verkregen.

Lees ook: Een openhartige R. Kelly over zijn duistere kant

Aanklacht

Bovenal lijkt het nummer een opmerkelijke muzikale aanklacht te zijn over hoe hij zelf het slachtoffer is. Kelly is naar eigen zeggen verguisd en blut. Hij spreekt direct de ouders aan van slachtoffers die uit zouden zijn op zijn geld, maar ook Spotify, de muziekdienst die vanwege de aantijgingen zijn muziek van het programma verwijderde. Aan het einde verheft en verhoogt Kelly zijn stem en concludeert:

“Since when do assumptions, cost a man his whole career. Found guilty when you’re innocent, is the only times that I fear.”

Luister hier het nummer I Admit van R. Kelly: