Na de feestelijke opening is er nu vooral ongemak

In een blauw hesje van het GVB staat Paul de Vrede bij de gloednieuwe metrohalte Vijzelgracht. Een tikje onwennig wel: normaal gesproken werkt hij op het hoofdkantoor van het Amsterdamse vervoersbedrijf. Afdeling inkoop. „Maar vanuit de directie is ons allemaal gevraagd: ga helpen.” Op A3-formaat heeft hij de oude en de nieuwe dienstregeling uitgeprint.

Twintig jaar heeft Amsterdam gewacht op de nieuwe metrolijn. Na de feestelijke opening dit weekend, is er maandagochtend vooral ongemak. Omdat de vertrouwde tram plotseling een andere route rijdt, de buslijn is opgeheven of er opeens moet worden overgestapt.

Al voor de nieuwe dienstregeling dit weekend in werking trad, kwam er van verschillende kanten kritiek. De veranderingen zouden vooral ouderen raken die nu moeten overstappen. Ook het verdwijnen van populaire trams als lijn 9 en 10, en het verleggen van de route van tram 14 stuitte op fel protest.

Uit een analyse van NRC bleek dat de meerderheid van de reizigers uit Amsterdam en regio langer onderweg zal zijn naar het Centraal Station. Met de Noord/Zuidlijn kreeg heel Amsterdam een nieuwe dienstregeling. Vooral voor reizigers in Noord zijn de veranderingen groot.

Wachtende patiënten

„Echt waar, ik kan wel gillen.” Joany Jane ijsbeert over het busstation. Met drie folders van het GVB wappert ze zichzelf lucht toe. Elke dag reist Jane van haar huis in Nieuwendam naar haar werk in het BovenIJ-ziekenhuis. Eén bus, vijftien minuten onderweg. Maar vanaf vandaag moet ze plotseling overstappen op het gloednieuwe metrostation Noord. „En nu sta ik hier al vijftien minuten te wachten. Niemand kan me uitleggen hoe ik verder moet en mijn patiënten zitten te wachten. Ik word helemaal gek!”

Begin bij haar niet over de Noord/Zuidlijn. „Ik woon in Noord en ik blijf in Noord. Wat heb ik in godsnaam met die metro te maken?”

Een rustige ochtendspits, concludeert het GVB rond 09.30 uur: afgezien van een defecte lift verloopt de vuurdoop van de nieuwe dienstregeling zonder grote problemen. Niet in de laatste plaats omdat het hartje zomer is. En vraag je het reizigers, dan halen de meesten hun schouders op. Van mij had het niet gehoeven, zeggen ze soms. Maar ach, het zal wel wennen.

Diny Bast (60) uit Amstelveen rijdt twee keer per week voor vrijwilligerswerk naar Oostzaan, sinds vandaag met een extra overstap in Noord. „Die trappen, hè”, zucht Bast, de gratis kop koffie van de net geopende supermarkt in haar hand, starend naar tientallen GVB-medewerkers die mensen te hulp schieten. „Misschien veranderen ze het wel weer terug.”

Station Amsterdam-Noord tijdens de eerste ochtendspits voor de Noord-Zuidlijn. Foto Olaf Kraak/ANP

Het moet een keer fout gaan

„Jezus, had dat even ergens aangegeven”, schreeuwt een vrouw, terwijl ze zich op het laatste moment tram 1 uitwurmt. Controleur Tom Willems haalt zijn schouders op. „Hing hier al maanden, hoor. Maar ja, daar kijkt natuurlijk niemand naar.”

Af en toe wil hij het best nog een keer omroepen, maar aan de andere kant: „Zo leren ze het nooit. Het moet een keer fout gaan, dan vergeten mensen het niet meer.” Maar zoals gebruikelijk heeft Willems het deze ochtend vooral druk met toeristen. „You step over op nineteen”, wijst hij een meisje. De meeste mensen lopen vandaag, net als elke ochtend, gewoon achter de app op hun telefoon aan. Slechts een enkeling is van zijn stuk gebracht.

Op station Noorderpark is Tonny Moreno (76) al de hele ochtend onderweg. De reis van Slotervaart naar De Banne kostte haar vroeger drie kwartier, maar vanochtend – tram, trappen, metro, trappen, bus – opeens meer dan een uur. Moreno, Jehovagetuige, zou een huisbezoek brengen. Maar ze kwam te laat, dus nu is ze alweer op de terugweg, de papieren dienstregeling uitgeprint in haar mapje. Maar, zegt ze, schouderophalend: „Mijn humeur zal het niet verpesten, hoor.”