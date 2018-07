‘Het is duidelijk waar Philips naartoe gaat’

Een beursgang en een afsplitsing. Siemens en General Electric, de traditionele concurrenten van Philips, hadden in het eerste halfjaar even meer aan hun hoofd dan alleen de verkoop van medische apparatuur. Philips besloot al een aantal jaren geleden zich helemaal toe te leggen op medische technologie. Siemens bracht in maart zijn dochterbedrijf Siemens Healthineers naar de beurs. General Electric (GE) kondigde vorig maand aan zijn medische tak af te splitsen.

Toeval of niet, Philips zag de verkoop van diagnostische apparatuur - vooral MRI- en CT-scanners - in het eerste halfjaar sneller stijgen dan zijn concurrenten, bleek maandag uit de halfjaarcijfers. Die verkoop steeg bij Philips met 9 procent. „Bij GE konden we vrijdag zien dat het daar 4 procent was”, zegt Philipstopman Frans van Houten opgetogen, een paar uur na de publicatie. Zijn ze te veel afgeleid? „Een afsplitsing kost veel aandacht. En bij GE zijn ziekenhuizen ook nog wel bezorgd hoe die zal verlopen. Bij ons is duidelijk waar we als onderneming naartoe gaan.”

Siemens en GE halen echter wel hogere winstmarges op hun apparatuur voor ziekenhuizen. „Daar valt nog wat te verbeteren”, beaamt Van Houten. „We kunnen onze productiviteit en het rendement op onze onderzoek en ontwikkeling verder verhogen. Maar we zetten ook opnieuw in op een verhoging van onze uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling. Ook daar valt een deel van het verschil in winstgevendheid uit te verklaren”, aldus Van Houten.

Hij denkt dat Philips een voorsprong in strategie heeft kunnen nemen op de twee tegenstrevers. „Zorg zal in de toekomst niet alleen in het ziekenhuis maar ook voor een groot deel thuis plaatsvinden. Via de cloud koppelen we ons aanbod voor ziekenhuis aan wat wij consumenten nu al bieden. We gebruiken onze smartphones tegenwoordig overal voor. Waarom ook niet meer in de zorg?”

GE en Siemens Healthineers zijn veel meer alleen gericht op ziekenhuizen. Philips is ook zijn relaties met ziekenhuizen aan het veranderen vertelt Van Houten. „De tijd dat we producten verkochten en onderhandelden over de korting zijn voorbij. We gaan naar meerjarige samenwerking met ziekenhuizen, waarbij we ze adviseren en ondersteunen met het aanpassen van bedrijfsprocessen.”

Van Houten geeft voorbeelden van allianties die Philips de voorbije maanden sloot met Nederlandse zorginstellingen. Zoals met Rijnstate in Arnhem om patiënten deels op afstand thuis te behandelen en niet binnen de ziekenhuismuren. „Zo vindt het ziekenhuis zich opnieuw uit”.

De tak met medische beeldsystemen realiseerde een omzetstijging van 9 procent. De andere divisies (Connected Care and Health Informatics, en Personal Health) hadden een veel lagere omzetgroei.

Digitalisering

Door in de strategie een grotere nadruk te leggen op digitalisering en ook kunstmatige intelligentie komt Philips ook op het gebied van de grote ondernemingen in Silicon Valley. Daar geven giganten als Amazon, Alphabet (moederbedrijf van Google), Apple en Microsoft steeds meer blijk van grote interesse voor gezondheidszorg. „Natuurlijk kijken we daar met argusogen naar, maar we moeten vertrouwen hebben in onze eigen strategie, in onze diepe kennis van technologie en de klinische betekenis daarvan.”

Die klinische kennis geeft volgens Van Houten een grote voorsprong. Zo is hij ook niet bevreesd voor gezondheidsapps die Apple ontwikkelt. „Apps die wij bijvoorbeeld voor slaapproblemen maken draaien op een ecosysteem dat we zelf runnen. Wij kunnen ons differentiëren van nieuwkomers door applicaties te draaien op datamodellen die door toezichthouders zoals FDA in VS zijn gevalideerd.”

Ook verwacht hij dat Philips nog genoeg met de Amerikaanse bedrijven zal samenwerken. „Wij gaan niet zo’n holografische bril maken die Microsoft heeft ontwikkeld en nu in operatiezalen wordt gebruikt. Ik zie dat als technologie die wij ook nu al inzetten bij onze beeldtechnologie voor operatiezalen. Dan werken we samen met Microsoft.” Geen zorgen dus? „Deze markt is waanzinnig groot.”

