Demo met zestienjarige Bowie in september geveild

Twee decennia na de vondst en 55 jaar na de daadwerkelijke opname gaat hij dit jaar dan eindelijk onder de hamer. De allereerste tape met de zangstem van David Bowie wordt in september geveild. Op de demo uit 1963 is een zestienjarige Bowie te horen die met zijn toenmalige band The Konrads het nooit uitgebrachte nummer I Never Dreamed speelt.

Het bandje dat geveild wordt is voor zover bekend de oudste opname waarop David Bowie, die toen nog door het leven ging als David Jones, te horen is. Verwacht wordt dat de demo zeker 10.000 pond (ruim 11.000 euro) oplevert. Veilingmeester Paul Fairweather noemde de opname uniek:

“Het bandje is absoluut uniek en heeft enorme historische waarde, omdat het de eerste studio-opname is van een prille muzikant die later wereldfaam zou bereiken.”

Lees ook: Kunstcollectie Bowie is smaakvol maar tikje saai

Ontdekt in broodmandje

Het bandje werd in de jaren negentig ontdekt door David Hadfield, de voormalige drummer en manager van The Konrads. Hij vond het exemplaar in een oude broodmand, verstopt tussen rekeningen, foto’s en brieven.

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren. Inschrijven

De band zou de demo hebben gemaakt op verzoek van hun impresario Eric Easton, ook bekend als de voormalige manager van The Rolling Stones. Het doel was om een auditie te krijgen bij platenmaatschappij Decca. Het label vond het nummer niets en het lied werd nooit uitgebracht.

Enkele maanden na de opname verliet Bowie The Konrads. Het duurde nog zes jaar voor hij als muzikant echt doorbrak, met de uitgave van het nummer Space Oddity, dat al snel internationale hitlijsten aanvoerde. De veiling van zijn persoonlijke kunstcollectie leverde twee jaar geleden 33 miljoen pond (bijna 37 miljoen euro) op.