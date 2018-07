De masseur had het idee dat de vrouw seks wilde

Een knappe, slanke man komt met gebogen hoofd de rechtszaal binnen. Zijn houding oogt schuldbewust, maar dat blijkt hij niet te zijn. Hij ontkent de feiten waarvan hij wordt verdacht: aanranding, verkrachting en heimelijk maken van opnames van seksuele handelingen. Het klopt dat er seks was en hij maakte soms ook opnames, maar alleen „in samenspraak” met de vrouwen.

Tussen 2015 en 2017 gingen drie mooie, hoogopgeleide vrouwen alleen naar het huis van de man die een massageopleiding volgde en mensen zocht om op te oefenen. Eén was een ex van hem. Al tijdens het appen over de afspraak ontstond een broeierige sfeer. Tijdens de massage kwam het tot seks. Met wederzijdse instemming, zegt ook de vrouw achteraf. Maar, eenmaal op de bank, zag zij „iets zwarts” in de hand van haar ex – het bleek een draaiende handcamera. Ze eiste dat hij de beelden wiste. Daarna ging ze naar de politie waar ze het geheugenkaartje inleverde en aangifte deed van ‘heimelijk filmen’.

Niet zo’n ingewikkelde kwestie, al zegt de masseur dat het filmen aanvankelijk met wederzijdse instemming was en dat zij later spijt kreeg. Maar het feit dat in zijn huiskamer andere camera’s min of meer onzichtbaar waren bevestigd, duidt niet op ‘goed overleg’.

De twee andere vrouwen zeggen dat ze helemaal niet van plan waren seks met hem te hebben. Eén kreeg een kop thee met sterke smaak. Daarna voelde ze zich raar, „alsof ik ging wegzakken”. Ze kreeg een opgewonden gevoel in haar lijf. Het deed haar denken aan die keer dat ze ghb had gebruikt.

Tijdens de massage liet ze merken dat ze van bepaalde aanrakingen niet gediend was. „Ik raakte in een freeze, toen hij over mijn vagina streek.” Hij vroeg haar of ze wilde stoppen. Dat wilde ze, waarna de massage werd gestaakt.

De laatste zaak ligt het ingewikkeldst. Want deze vrouw heeft niet gezegd tegen de masseur dat hij moest stoppen. Of, nou ja, volgens hem zei ze wel „stop”, maar pas op het moment dat ze een orgasme kreeg, toen hij haar met zijn vingers en zijn mond bevredigde. Ook deze vrouw heeft het gevoel dat er iets in haar thee was gedaan. Die smaakte raar, en was drabbig.

Voorafgaand aan de massage vroeg ze of haar beha uit moest. Hij zei: „Doe maar alles uit.” Ze raakte naar eigen zeggen onbedoeld opgewonden tijdens de massage. Eerst twijfelde ze nog aan de intenties van de masseur, maar toen hij haar vagina aanraakte wist ze: dit is niet per ongeluk. Ze zegt dat ze met een bruuske beweging van haar heupen duidelijk heeft geprobeerd te maken dat ze dit niet wilde. Hij zegt dat uit haar bewegingen bleek dat ze wilde dat hij doorging.

De masseur denkt dat ze spijt heeft gekregen, omdat ze een relatie had, vertelt zijn advocaat, Dieuwke van den Broek. „Dat je achteraf iets misschien niet had gewild, betekent niet dat je ertoe gedwongen bent.”

In het huis van de masseur is geen ghb gevonden, wel ampullen van het middel Sextra. Het NFI „sluit niet uit” dat de werkzame stoffen daarin kunnen leiden tot „seksuele stimulatie of trippen”. Bewijs dat de masseur de vrouwen dit middel heeft toegediend, is er niet.

De masseur lijdt volgens psychologen aan een voyeuristische stoornis, maar is volledig toerekeningsvatbaar. Hij is eerder ontslagen bij een sportschool, na een klacht van een vrouwelijke klant over hem. In 2012 werd een zaak wegens heimelijk filmen tegen hem geseponeerd.

Volgens officier van justitie Gabriëlle Hoppenbrouwers wist de masseur „donders goed” dat hij grenzen overging. In een verhoor bij de politie vertelde hij desgevraagd wat hij op zijn massage-opleiding leerde: dat een onderbroek altijd aan blijft. De beha mag in overleg uit, als dat nodig is. „Borsten, billen en schaamstreek zijn verboden gebied voor een masseur.” Ze eist 30 maanden celstraf waarvan 10 voorwaardelijk. En een verbod om zich tijdens een proeftijd van twee jaar als personal trainer of masseur voor te doen.

De rechtbank veroordeelt de masseur voor verkrachting (van de derde vrouw in dit verslag), aanranding en het maken van heimelijke opnames. Hij heeft slachtoffers die „dit niet verwachtten” tijdens een massage „overvallen met seksuele handelingen”. Tijdens een massage geldt het uitgangspunt dat zonder „ondubbelzinnige contra-indicaties” geen seksuele handelingen worden verricht.

Hij krijgt 23 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, met daarna een langere proeftijd dan geëist, drie jaar, waarin hij geen massage-achtig werk mag doen.