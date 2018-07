Bananenrepubliek

‘Als je de beste renners ter wereld niet wilt, kun je misschien een Ronde van Frankrijk organiseren die enkel voor Franse ploegen is!” Het zijn de woorden van Dave Brailsford, de manager van Team Sky, op de rustdag. Brailsford in een poging om de aandacht van de interne tweestrijd tussen Geraint Thomas en Chris Froome en de losse handjes van Gianni Moscon af te leiden? Misschien ook.

Maar Brailsford heeft deze keer wel gelijk. Wat het Franse volk vorige week voor mekaar kreeg op de flanken van een paar Alpenreuzen, stemt tot nadenken en vraagt om actie. Renners en personeel die worden bespuwd door marginale fransozen, smeerlapperij die over rennershoofden wordt uitgekapt, boegeroep voor een frisse Welshman die in het geel wint op Alpe d’Huez en een onverlaat die een viervoudig Tourwinnaar tijdens de beklimming van diezelfde berg een klap op zijn rug verkoopt. Het kan nooit de bedoeling van het concept Ronde van Frankrijk zijn geweest. Maar zover zijn we dus.

De rand van de weg wordt tijdens Touretappes bevolkt en beheerst door klootjesvolk? Dat het enkelingen zijn, geloven we niet langer. Daarvoor was het boegeroep zonder public address te prominent aanwezig, waren de hersenloze haters te talrijk. Koersfans die zich als hooligans gedragen, verdienen zware straffen. Renners zijn in tegenstelling tot voetballers niet te beveiligen en per definitie kwetsbaar. De toegankelijkheid van een sport als achilleshiel ervan. Jammer dat het zover moet komen.

Baseballknuppels, messen, revolvers, zelfs vlammenwerpers? Niet dat we de dramaqueen willen uithangen, maar de ergste horrorscenario’s zijn de voorbije dagen (lees: nachten, tijdens verre verplaatsingen) al door ons hoofd gegaan. Wat als er één zot elke zin voor perspectief kwijtgeraakt? De gevolgen zijn dan wellicht niet te overzien. Moeten we in dat geval naar wielerwedstrijden op gesloten circuits met mannetjesputters aan de ingangen en tickets tegen woekerprijzen?

Wielrennen, de sport van het volk, dreigt dat aimabele etiket te verliezen. De Fransen lijken niet eens te beseffen dat ze hun grootste sportieve exportproduct zelf kapotmaken met reacties zoals die van de voorbije week. Ik hoop dat het in de Pyreneeën anders zal zijn en dat daar vooral Spanjaarden en Basken de dienst uitmaken. Dat de Fransen de komende week maar naar één van hun mooie stranden trekken. Er wordt een hittegolf voorspeld.

We blijven erbij. Frankrijk is een prachtig land. Keer op keer staan we verbaasd van de pracht die deze lap grond te bieden heeft. Maar het is echt wel jammer dat er Fransen wonen!

Karl Vannieuwkerke is presentator bij de Vlaamse omroep VRT.