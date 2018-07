Regen bij F1 blijkt een vloek en een zegen

Terwijl twee uur voor de race een meute Porsches over het asfalt raast, zijn de meeste ogen gericht op de weerapps op de smartphones. De radarbeelden laten groene, soms rode vlekken zien. Kleine blik op de lucht: grijs, dreigend. De radar rept van veertig procent kans op regen, dan weer zestig. Misschien dat het toch – zoals zo vaak dit seizoen – overwaait. Dan de eerste teams op de boordradio: het komt, ze zien het toch echt. Als de eerste druppels op de Hockenheimring vallen, klinkt er gejuich. Enkele journalisten doen hetzelfde als ze de regendruppels horen vallen op het doek van de perstent.

Nu wordt het leuk.

In de Formule 1 wordt nergens zo vurig naar verlangd als nattigheid. Niets zo prachtig als de beste coureurs ter wereld zien rijden door plassen, worstelend met zware omstandigheden: het onderscheidt de besten van de goeden.

Veel belangrijker: het gooit de verhoudingen op de schop, doet de grote verschillen tussen de topteams en de minder bedeelden teniet, pure snelheid is niet meer belangrijk. Het zorgt voor de broodnodige spanning in races die tegenwoordig zo vaak bekritiseerd worden om hun voorspelbaarheid. Inhalen is moeilijker geworden door de bredere auto’s, pitstops schaarser door de betere banden. Dus dan maar hopen op regen. Zelfs als je niet droog zit op de tribune.

Lewis Hamilton verlangde als geen ander naar nat weer en de Engelsman kreeg zondag letterlijk een geschenk uit de hemel. Een dag eerder, toen de wolken precies voor en na de kwalificatie losbarsten, was Hamilton nog zo goed als ontroostbaar. De Mercedes van de viervoudig wereldkampioen was in de eerste kwalificatiesessie stilgevallen en na een poging het ding naar de pitstraat te duwen, eindigde hij knielend en met gebogen hoofd naast zijn auto. Starten vanaf plek veertien, terwijl thuisfavoriet Sebastian Vettel, zijn concurrent in de strijd om de wereldtitel, vooraan mocht starten. Er moest tijdens de race iets bijzonders gebeuren.

Het moment dat de regen daadwerkelijk viel, hoe licht in eerste instantie ook, leidde tot chaos. Niets wat de professioneelste autosport ter wereld van het een op het andere moment zo in complete amateuristische verwarring kan doen storten dan het weer.

De Formule 1-coureurs verslikten zich in de omstandigheden en de peperdure auto’s raakten betrokken in een bijna komische glijpartij. Grootste slachtoffer was de man die deze race had moeten winnen, de Duitser Vettel. Niets leek zijn eerste overwinning op zijn thuisbaan, op een half uur van zijn geboorteplaats Heppenheim, in de weg te staan. Totdat het asfalt nat werd en hij op vreemde wijze van de baan gleed en in de boarding tot stilstand kwam. „Een kleine fout, een grote teleurstelling”, vatte Vettel het na de race samen.

Verwarring bij de teams

De regen bracht heel veel verwarring bij de teams, die toch echt over hypermoderne meteorologische apparatuur beschikken en precies kunnen voorspellen in welke bochten op het circuit het natte asfalt voor problemen kan zorgen. Maar Max Verstappen en zijn Red Bull werden eerst naar binnen gesommeerd voor een set regenbanden, om twee ronden later weer normale zachte banden onder zijn auto te krijgen. Het veranderde uiteindelijk niets aan zijn resultaat – een vierde plaats – verklaarde hij na afloop. „Het was een gokje en het pakte verkeerd uit”, aldus de Nederlander.

Hamilton profiteerde op wonderlijke wijze van de weeromstandigheden op Hockenheim. De ontstane chaos maakte wel dat hij zijn overwinning ruim anderhalf uur na de race nog bijna afgepakt zag worden, omdat hij in een moment van verwarring de pitstraat in en daarna weer uit reed. Volgens de regels verboden, maar het bleef bij een reprimande.

Hamilton zag hoe de regen de ellende van de laatste races voor Mercedes in één keer wegspoelde. Weken waarin hij bij vlagen panikeerde, zoals zelden in de recente succesjaren. Hij maakte zich zorgen over de auto, en stilaan ook over zijn kansen op het kampioenschap. Hamilton was emotioneel over het boegeroep van het publiek in het land van Mercedes. Maar dat was zondagmiddag in één keer verdwenen. „Love conquers all”, liefde overwint alles, zei hij over de boordradio na de finish.

Met dank aan een regenbui.