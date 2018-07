Met nieuwe, jonge leider maakt de PP weer een ruk naar rechts

Met Pablo Casado Blanco als nieuwe, jonge leider maakt de Partido Popular een ruk naar rechts. De 37-jarige politicus won de interne machtsstrijd van de grootste partij van Spanje in een duel met voormalig vice-premier Soraya Sáenz de Santamaría. Casado kreeg 57 procent van de stemmen en liet zich op zaterdagmiddag op een partijcongres toejuichen. Daarbij werd hij geflankeerd door zijn echtgenote Isabel Torres, zijn steun en toeverlaat met wie hij twee kinderen heeft.

Casado wordt gezien als een leerling van oud-premier José María Aznar onder wie Spanje van 1996 tot 2004 een zeer conservatieve koers vaarde. Aznar ging veertien jaar geleden uit eindelijk ten onder toen hij de terroristische aanslag van 11 maart 2004 op een aantal treinen in en bij Madrid in de schoenen wilde schuiven van de Baskische bevrijdingsbeweging ETA. Het Spaanse volk rekende een paar dagen later af met Aznar, waarna de socialisten van de PSOE de macht overnamen.

De geest van Aznar is terug

Met de aanstelling van Casado is de geest van Aznar terug, tot vreugde van de voormalige premier zelf. Aznar zei in 2015: „Als iemand mij ooit zou moeten vernieuwen, laat het dan Casado zijn, een uitstekend iemand.” Daarmee deelde Aznar indirect een sneer uit naar zijn opvolger Mariano Rajoy, die van december 2011 tot juni 2018 de premier van Spanje was. Rajoy had een veel gematigder profiel dan Aznar en probeerde vooral met stilzwijgen zoveel mogelijk problemen van zich te laten afglijden. Dat lukte Rajoy, tot een diepgewortelde corruptie-zaak binnen de PP hem noodlottig werd. Sindsdien is de socialist Pedro Sánchez premier van Spanje.

Gedoodverfde favoriet

Bijna meteen daarna barstte binnen de Partido Popular een strijd om de leiding los. Die kreeg een verrassende wending toen Alberto Núñez Feijóo zich als de gedoodverfde opvolger van Rajoy terugtrok en een zestal anderen ambities toonden. Na een eerste stemronde bleven Casado en Sáenz de Santamaría over. Een keuze tussen een onervaren talent dat oude conservatieve waarden van de partij wilde oppoetsen of een door de wolk geverfde politica die als eerste vrouwelijke partijleider de lijn van Rajoy had willen voortzetten. Het werd dus Casado.

Eén gemeentepoliticus met gewetenswroeging ontketende het corruptieschandaal rondom de partij van Rajoy. Het corruptieweb in de Spaanse PP.

„De PP is terug”, zei Casado zaterdag na zijn verkiezing. De advocaat en econoom, die ook Frans en Engels spreekt, is een jonge frisse verschijning binnen het conservatieve bolwerk. Zijn ideeën lijken echter weinig vernieuwend. Casado zou op het gebied van abortus en euthanasie flinke stappen terug willen zetten. En hij presenteerde zich als een fel tegenstander van de Catalaanse separatisten. Casado wil dat Spanje wederom een leidende rol in de Europese Unie en binnen de trans-Atlantische as gaat spelen.

Casado zal vooral jongeren moeten overtuigen de Partido Popular te verkiezen boven de nieuwe liberalen van Ciudadanos, die met Albert Rivera een deel van de aanhang wisten over te nemen. Casado brak de voorbije weken met de lijn van Rajoy en profileerde zich als een leider met bravoure. Tijdens de eerst volgende verkiezingen – die op zijn laatst in 2020 worden gehouden – zal hij zich als PP-kandidaat voor het premierschap van Spanje mogen presenteren.