Magnus Nielsen sprint naar etappezege, Mollema derde

Magnus Cort Nielsen heeft de vijftiende etappe van de Tour de France gewonnen. Na 181,5 kilometer troefde de Deen in Carcassonne zijn medevluchters, de Nederlander Bauke Mollema en de Spanjaard Ion Izaguirre, af in de eindsprint.

Het peloton, met de klassementsrenners, kwam op meer dan dertien minuten na etappewinnaar Nielsen over de finish. De Brit Geraint Thomas behoudt de gele trui.

Onrustige rit

De vijftiende etappe kende een onrustig eerste uur, waarin voortdurend vluchtpogingen werden ondernomen. Na bijna vijftig kilometer was de ontsnapping van de dag een feit. Een groep van 29 renners – met Mollema en ook de Nederlander Niki Terpstra – pakte een ruime voorsprong op het peloton.

Er was daarna eerst een vlucht van de Fransman Lilian Calmejane – een jongen van de Tarn, de streek waar de Tour deze zondag doorheen ging – gevolgd door diverse ontsnappingen, waarvan die van Rafal Majka het meest in het oog sprong. Achter de Pool zetten zeven renners, onder wie Mollema, de tegenaanval in en Majka werd op veertien kilometer van de meet achterhaald. Mollema probeerde in de slotfase een gaatje te slaan en kreeg Nielsen en Izaguirre mee. Het bleek de beslissende slag.

Maandag mogen de renners genieten van hun tweede rustdag. Dinsdag is de zestiende etappe, een rit met twee bergen van de eerste categorie: de Col de Menté (1.349 meter) en de Col du Portillon (1.292 meter).