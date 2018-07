Ludiek filmpje Vlaamse musea tegen censuur Facebook

Facebook is veel te preuts. Alles wat maar een beetje naakt is wordt afgeschermd. En daar hebben culturele instellingen in Vlaanderen last van. Zo werd onlangs het schilderij de Kruisafneming van Peter Paul Rubens uit 1611 van Facebook verwijderd omdat Christus - op zijn lendendoek na - zonder kleren wordt afgebeeld. Via een open brief aan Facebooktopman Mark Zuckerberg en in een grappig kort filmpje klagen Vlaamse musea de artistieke censuur aan van het Amerikaanse socialnetwerkbedrijf.

In de brief, ondertekend door onder andere de directeur van het Rubenshuis en directeur en conservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, wordt Zuckerberg op speelse wijze tot de orde geroepen:

“Onfatsoenlijk. Zo worden de borsten, billen en cherubijen van Peter Paul Rubens genoemd. Niet door ons, wel door u.”

In het bijbehorende filmpje kijken nietsvermoedende museumbezoekers in het Rubenshuis in Antwerpen naar schilderijen van naakte vrouwen. Totdat de ‘Facebookpolitie’ arriveert en de bezoekers verhinderd om naar de afbeeldingen te kijken. De politie gaat voor hen staan en stuurt de cultuurminnaars vanwege “bescherming tegen naaktheid” naar een andere ruimte.

Kunst geklasseerd als pornografisch

Volgens marketingbureau Toerisme Vlaanderen, die de actie heeft georganiseerd, is het door de strikte ‘naaktban’ van Facebook moeilijk om promotie te maken voor de tentoonstellingen rond de Vlaamse meesters Rubens, Bruegel en Van Eyck. Directeur Peter De Wilde:

“Helaas is het promoten van ons unieke cultureel erfgoed vandaag niet mogelijk via de meest populaire sociale media. Onze kunst wordt geklasseerd onder de noemer: onfatsoenlijk en zelfs pornografisch. Dat is bijzonder jammer, want het legt de promotie van onze Vlaamse Meesters aan banden.”

De Vlaamse musea hebben eerder dit jaar contact opgenomen met Facebook om het probleem aan te kaarten, maar dat leidde niet tot een oplossing. Met deze actie, tevens een slimme promotie voor de tentoonstellingenreeks, hopen de musea in Vlaanderen op “een uitnodiging tot gesprek”.

Veel kritiek op beleid Facebook

Het is niet voor het eerst dat het censuurbeleid van Facebook wordt aangevallen. Zo zijn foto’s van tepels taboe op het social netwerk, maar na hevige kritiek werd er een uitzondering gemaakt voor foto’s van vrouwen die borstvoeding geven of hun littekens laten zien na een borstoperatie.

De laatste grootste controverse was in 2016 na de verwijdering van de iconische foto van het naakte napalmmeisje. De foto was onder meer verwijderd van de Facebookpagina van de Noorse premier Erna Stolberg. Zij schreef toen: “ik zeg ‘nee’, tegen dit soort censuur.” Uiteindelijk draaide Facebook het besluit terug en maakte Facebook-topvrouw Sheryl Sandberg in een open brief haar excuses aan Stolberg.