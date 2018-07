Legendarische topman van Fiat Chrysler onverwachts vervangen

De legendarische baas van Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en Ferrari, Sergio Marchionne, is dit weekeinde onverwachts vervangen nadat zijn gezondheid ineens snel achteruit ging.

Marchionne, 66 jaar, was drie weken geleden opgenomen in een ziekenhuis in Zürich voor wat FCA omschreef als een operatie aan de schouder. De afgelopen dagen is zijn gezondheid dramatisch verslechterd. „Deze situatie was tot een paar uur geleden ondenkbaar en laat ons allemaal met een gevoel van onrecht’’, zei John Elkann zaterdag, president van FCA en kleinzoon van Gianni Agnelli, die in de tweede helft van vorig eeuw aan het hoofd stond van het Fiat-imperium. Medische details heeft het bedrijf niet gegeven.

Na spoedberaad zaterdag werd bekend dat Marchionne als CEO van Fiat Chrysler wordt opgevolgd door de 54-jarige Mike Manley, een Brit. Manley leidde sinds 2009 de Jeep-divisie van FCA en was sinds 2015 ook verantwoordelijk voor de Ram-pickups, de belangrijkste winstmakers van het concern, vooral in de VS. Het is voor het eerst dat de topman van Fiat een niet-Italiaan is.

Marchionne is een fenomeen, visueel herkenbaar omdat hij sinds zijn benoeming tot topman van Fiat in 2004 altijd rondliep in een blauwe of zwarte trui. Hij wist het noodlijdende Fiat uit de rode cijfers te halen; in 2004 leidde de Fiat-groep nog een verlies van 1,5 miljard euro, op een omzet van 47 miljard.

Zijn meesterzet was de fusie met Chrysler, in 2009. Marchionne was al enige tijd op zoek naar samenwerking met een andere autofabrikant. Toen Chrysler in 2009 feitelijk bankroet was, wist hij na moeizame onderhandelingen met de Amerikaanse bonden goedkeuring te krijgen voor een bijzondere deal: twintig procent van de aandelen Chrysler in ruil voor de kennis en technologie van de Italiaanse autofabrikant.

Canadese nationaliteit

Marchionne herschikte de verschillende onderdelen van de Fiat-groep en van Chrysler. Hij leidde niet alleen FCA, maar ook de CNH-groep voor landbouw- en graafmachines, en Ferrari. Samen boekten deze drie in 2017 4,4 miljard euro winst, op een omzet van 141 miljard euro.

Ferrari en CNH krijgen nu aparte CEO’s. Voor Ferrari is dat Louis Camilleri, een topman van tabaksfabrikant Philip Morris. Camilleri, een Maltees, zat al in de raad van bestuur van Ferrari. John Elkann wordt president van Ferrari.

Marchionne, die op veertienjarige leeftijd met zijn Italiaanse ouders is geëmigreerd naar Canada en ook de Canadese nationaliteit heeft, bracht als topman van de grootste particuliere onderneming van Italië een frisse wind in het Italiaanse economische bestel. Hij gaf jonge managers ruimte, confronteerde de machtige bonden met de realiteit van globalisering, en wist de meeste Fiatfabrieken in Italië open te houden.