Israëliërs demonstreren tegen ‘anti-homowet’ regering

Tienduizenden mensen zijn zondag in Israël de straat opgegaan om actie te voeren tegen de regering van premier Benjamin Netanyahu. Ze protesteren tegen een onlangs aangenomen wet die homoseksuele mannen uitsluit van het inzetten van een draagmoeder om een kind te krijgen.

De demonstranten protesteerden in onder meer Tel Aviv en Jerusalem tegen het regeringsbeleid. Zo blokkeerden ze een autoweg en was er een optocht nabij de ambtswoning van Netanyahu in Jerusalem.

Kern van het protest is een donderdag door de Knesset aangenomen wet die vrouwen die vanwege medische redenen geen kinderen kunnen krijgen de mogelijkheid biedt om toch een kind te krijgen. Zij kunnen een beroep doen op staatssteun voor de inzet van een draagmoeder. Ook alleenstaande vrouwen komen hiervoor in aanmerking.

Regeringsbeleid

Een van de leden van Netanyahu’s Likoed-partij probeerde via een amendement te regelen dat alleenstaande mannen en homokoppels dezelfde rechten zouden krijgen, maar de premier hield dit af. Goedkeuring zou conservatieve Joodse regeringspartijen tegen de borst hebben gestuit. Netanyahu stelde dat als hij akkoord was gegaan, de gehele wet zou zijn gesneuveld in het parlement, en daarmee ook het recht op een draagmoeder voor vrouwen.

De demonstranten verwijten Netanyahu homofoob te zijn. Volgens persbureau Reuters schreeuwden ze onder meer: “Er is geen gelijkheid, er is discriminatie. We zullen de regering omverwerpen.”

Israël kent een wat ambivalente verhouding ten opzichte van homoseksuelen. Zo staat het land niet toe dat er homohuwelijken worden gesloten, maar verbintenissen tussen homo-echtparen die in het buitenland zijn gesloten, worden wel erkend.