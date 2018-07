Hamilton wint GP van Duitsland, Verstappen vierde

Lewis Hamilton is zondag winnaar geworden van de Grand Prix van Duitsland. Op Hockenheim kende de Brit een knappe inhaalrace vanaf de zevende startrij. Max Verstappen eindigde mede door het uitvallen van de voormalig leider in het kampioenschap Sebastian Vettel als vierde.

De start van de race verliep rustig. Alle auto’s kwamen op tijd van hun plek en Verstappen besloot de eerste ronde als vierde, zijn startplek. Vettel ging van kop weg en behield die plek ook in het eerste deel van zijn thuisrace.

Verstappen begon op te schuiven toen de mannen voor hem naar binnen gingen. De Nederlander lag daardoor vanaf de dertigste ronde korte tijd aan kop, voordat ook hijzelf naar de pit ging voor een bandenwissel en terugkwam op plek vijf. Op datzelfde moment viel Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo voor de vierde keer dit jaar uit. Motorproblemen waren er debet aan dat de Australiër de finish niet haalde.

Regen op Hockenheim

De grote vraag die de gehele middag boven de race hing was of het zou gaan regenen op Hockenheim. Het antwoord kwam in ronde 44, toen het kortstondig regende en de grip op bepaalde delen van de baan slechter werd. Terwijl verschillende coureurs kozen voor softs of ultrasofts, ging Verstappen kort na het begin van de regenval naar binnen om intermediate-banden op te laten zetten. Op verschillende plekken van het parcours was het nog droog en de Nederlander hoopte daar tijdswinst te boeken op zijn concurrenten.

Het bleek geen gelukkige keuze want de mannen voor hem reden hard van de Red Bull-coureur weg op het toch wel natte circuit. Daarop dook Verstappen voor de derde keer de pit in om toch maar te gaan voor ultrasofts. Dat de Nederlander toch nog een plek opschoof kwam doordat raceleider Vettel de controle over het stuur verloor en langs de kant van het circuit in de muur eindigde. Zijn schuiver leidde ertoe dat de safety car de baan opkwam.

Lees hier over populariteit van de F1 in Duitsland: Hoe de erfenis van Michael Schumacher in Duitsland verloren gaat

Safety car

In de spectaculaire slotfase verloor de Fin Valtteri Bottas in eerste instantie veel tijd bij een pitstop, ging de Fin Kimi Raikonen ook naar binnen en zag hij vervolgens zijn auto blokkeren waardoor Bottas alsnog naar de tweede plek steeg. Lewis Hamilton kwam als koploper uit de regen en de safety car-situatie. De Brit kende een indrukwekkende inhaalrace vanaf de zevende startrij.

Verstappen wist achter de safety car wel weer aan te sluiten bij het leidende trio maar schoof geen plek meer op toen die eenmaal van de baan verdween. Bottas probeerde het wel nog bij Hamilton maar die wist goed af te houden.

Het uitvallen van Vettel zorgt er tevens voor dat de Brit de koppositie in de stand om het wereldkampioen weer kan overnemen. Hamilton staat nu zeventien punten los van de Duitser.