Golfer Francesco Molinari wint British Open

Francesco Molinari heeft zondagavond het British Open gewonnen. Hij is de eerste Italiaan ooit die een van de vier golfmajors op zijn naam schrijft. De 35-jarige golfer uit Turijn legde de vierde en laatste ronde op de baan van het Schotse Carnoustie af in 69 slagen en eindigde op een totaal van 276, acht slagen onder par.

Op twee slagen afstand (-6) deelden de Engelsman Justin Rose, de Noord-Ier Rory McIlroy en de Amerikanen Kevin Kisner en Xander Schauffele de tweede plaats. Tiger Woods deed lang mee om de overwinning, maar de Amerikaan eindigde als zesde op -5. De 42-jarige Woods, veertienvoudig majorwinnaar, stond halverwege de laatste ronde aan de leiding, maar viel terug na een dubbele bogey op de elfde hole.

Molinari doorbreekt met zijn winst de Amerikaanse golfhegemonie op de majors. De laatste vijf winnaars kwamen uit de Verenigde Staten, van de laatste dertien waren er tien Amerikaans. De British Open werd voor het eerst gespeeld in 1860 en is de oudste van de vier grote toernooien in het golf.