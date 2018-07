‘Ecuador gaat Wikileaks-voorman Assange uitzetten’

Ecuador gaat binnenkort WikiLeaks-voorman Julian Assange uit zijn Londense ambassade zetten. President Moreno zou werken aan een akkoord met het Verenigd Koninkrijk, schrijft de Amerikaanse onderzoekssite The Intercept. Volgens de site kan de verwijdering op zijn vroegst volgende week rond zijn.

President Lenin Moreno was vrijdag in het Verenigd Koninkrijk om het akkoord af te ronden, aldus journalist Glenn Greenwald van The Intercept. Assange verblijft al zes jaar in de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar hij aanvankelijk heen vluchtte om te voorkomen dat hij uitgeleverd werd aan Zweden. Het Zweedse openbaar ministerie verdacht hem van het aanranden van een Zweedse vrouw, maar sloot de zaak in mei 2017.

De Wikileaks-oprichter vreest dat, eenmaal in handen van de autoriteiten, zijn uitlevering naar de Verenigde Staten een formaliteit zal zijn. In het Verenigd Koninkrijk is nog steeds een arrestatiebevel tegen Assange van kracht: hij kan drie maanden celstraf krijgen omdat hij niet naar de rechtszaak rond zijn uitlevering kwam.

Assange vreest in de Verenigde Staten vervolgd te worden voor het publiceren van staatsgeheimen via zijn klokkenluidersite WikiLeaks. Mike Pompeo - destijds CIA-directeur en nu minister van Buitenlandse Zaken – zei in april 2017 dat “WikiLeaks zich gedraagt en spreekt als een vijandige inlichtingendienst.” De Amerikanen willen Assange vervolgen voor het publiceren van zeker 250.000 vertrouwelijk diplomatieke documenten rond de oorlogen in Afghanistan en Irak. Minister van Justitie Jeff Sessions noemde de arrestatie van Assange vorig jaar “een prioriteit”.

Catalonië

Ecuador zit al jaren in de maag met Assange. In 2012 verleende het land Assange politiek asiel. Sindsdien resideert hij in de Ecuadoraanse ambassade in Londen.

Onlangs voerde Spanje de diplomatieke druk op het Zuid-Amerikaanse land op. Kritische media-uitlatingen van Assange en ontmoetingen met Catalaanse separatisen zijn Spanje een doorn in het oog. De Ecuadoraanse president Moreno waarschuwde Assange meerdere keren zich buiten de politiek te houden. In maart verloor Assange zijn internettoegang na nieuwe uitlatingen over de situatie in Spanje.

De Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller onthulde vorige week dat Guccifer 2.0 en DNCLeaks – anonieme internetpersonages die servers van de Democraten hackten en gevoelige documenten en e-mail buitmaakten – beheerd werden door de Russische inlichtingendienst GROe. Wikileaks publiceerde een deel van die gestolen informatie in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Assange heeft altijd ontkend dat de Russische inlichtingendienst achter deze accounts zat.

