11 taxichauffeurs gedood na schietpartij Zuid-Afrika

Bij een beschieting van een taxibusje in Zuid-Afrika zijn zaterdagnacht elf mensen om het leven gekomen. Er vielen vier zwaargewonden schrijft persbureau AP.

Het busje werd tussen de plaatjes Colenso en Weenen in de provincie KwaZulu-Natal in een hinderlaag gelokt. Bewapende mannen sprongen uit de bosjes en opende het vuur op de minibus. Het busje vervoerde andere taxichauffeurs die terugkwamen van een begrafenis van een collega. De taxichauffeurs kwamen uit de provincie Gauteng waar Johannesburg de hoofdstad van is.

De politie doet onderzoek naar de motieven achter de beschieting, schrijft AP.

Uber

In Zuid-Afrika leidt de strijd om controle van winstgevende routes vaker tot geweld tussen rivaliserende groepen taxichauffeurs. In mei kwamen in Kaapstad hierbij tien mensen om het leven.

De oorlog tussen Uber-chauffeurs en hun collega’s van de ouderwetse taxibranche verspreidt zich als een veenbrand over Zuid-Afrika.