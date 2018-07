Zeven arrestaties na vondst 1.100 kilo cocaïne

Politie en justitie hebben vrijdag zeven verdachten aangehouden na de vondst van ruim 1.100 kilo cocaïne in Zaandam. Begin juli kwamen de autoriteiten de lading drugs in een container met bevroren vis al op het spoor in de haven van Rotterdam. De partij had een waarde van zeker 22 miljoen euro.

De zeven verdachten zijn afkomstig uit binnen- en buitenland. Het gaat om mannen in de leeftijd van 28 tot 48 jaar uit Den Haag, Utrecht, Tiel, Albanië en de Verenigde Staten. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de Hagenaar een grotere rol speelt in de zaak en het transport mogelijk georganiseerd heeft. De mannen worden volgende week voorgeleid. Justitie sluit niet uit dat er nog meerder aanhoudingen worden verricht.

Bevroren vis

De container was afkomstig uit Ecuador en werd via de haven van Rotterdam naar een bedrijf in Zaandam vervoerd. Pakketten met daarin de drugs lagen verstopt tussen ladingen bevroren vis. Nadat de container afgelopen vrijdag in Zaandam arriveerde, deed de politie een inval. De politie trof de verdachten aan die vermoedelijk probeerden de dozen open te maken.

Naast de inval werden ook doorzoekingen gedaan van bedrijfspanden van de Haagse verdachte in Rijswijk en Alphen aan den Rijn. Tevens werden zijn woning en een caravan doorzocht. Daarbij werden chemicaliën gevonden waarvan de politie nog onderzoekt of deze werden gebruikt om synthetische drugs mee te produceren. De hele partij cocaïne is inmiddels vernietigd.