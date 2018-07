Washington steunt Oekraïnes defensie met 200 miljoen dollar

De Verenigde Staten willen 200 miljoen dollar (omgerekend zo’n 171 miljoen euro) aan Oekraïne geven zodat het land zijn defensieapparaat kan versterken. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag. Het gaat om gelden bedoeld voor training, uitrusting en advies aan defensie. Het besluit komt vijf dagen na de top tussen president Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin.

Lees ook: Krimbrug, mogelijk gemaakt door Nederland

In 2014 werd de Krimregio geannexeerd. Met het besluit komt het bedrag wat de VS sinds die tijd aan Oekraïne heeft gegeven, nu op een miljard dollar uit. Het ministerie zegt hiermee de “lange vriendschappelijke band op het gebied van defensie” tussen de twee landen te willen verstevigen. Oekraïne mag het geld onder meer inzetten om te investeren in veilige communicatiesystemen, medische militaire kosten en een technisch systeem waarmee de omgeving in kaart kan worden gebracht. Daarmee, zo staat in de verklaring te lezen, zal Oekraïne in staat zijn om zijn “territoriale grenzen” beter bewaken en de “democratie te beschermen”.

Nog geen reactie van Rusland

Eind vorig jaar besloten de VS om Kiev met extra materieel te ondersteunen in de strijd tegen separatisten in Oost-Oekraïne. Het geven van Amerikaanse training aan militairen behoorde al tot het steunpakket. Rusland reageerde destijds afkeurend en was van mening dat de VS afstevenden op “meer bloedvergieten”. Eind maart maakten de VS nog eens bekend antitankwapens aan Kiev te willen verkopen, waardoor het opnieuw dieper betrokken raakte bij het conflict tussen Moskou en Kiev. Op het plan om daarbij tweehonderd miljoen dollar te schenken, heeft Rusland nog niet gereageerd.

Lees ook: Wereld kijkt naar Helsinki: wat bekokstoven Trump en Poetin?

De oorlog in het oosten van Oekraïne heeft sinds 2014 aan meer dan 10.000 mensen het leven gekost. Anatoly Antonov, ambassadeur in Washington namens Rusland, zei eerder volgens persbureau AP dat Poetin en Trump tijdens hun ontmoeting maandag over de positie van de oostelijke Krimregio hadden gesproken. Ook een eventueel referendum kwam volgens Antonov ter sprake. De twee verschillen vooralsnog van mening over de annexatie van het schiereiland, zei president Poetin achteraf tijdens een persconferentie.