Vettel start in eigen huis vanaf pole position, Verstappen op plek vier

Hij werd geboren op nog geen half uur van het circuit, in Heppenheim, maar won er nog nooit. Maar aankomende zondag heeft Sebastian Vettel in zijn Ferrari goede kans om op de Hockenheimring een emotionele overwinning aan zijn palmares toe te voegen. Met een wervelende laatste kwalificatieronde reed hij tot grote vreugde van de tienduizenden supporters in het stadion naar pole position.

Het moest ook nu. Want wie weet wanneer hij de kans op een échte thuisoverwinning nog eens krijgt? Volgend jaar staat er geen grand prix in Duitsland op het programma en het is vooralsnog onduidelijk wanneer, en waar in het land, die ooit zal terugkeren.

Sportief deed Vettel ook meer dan goede zaken. Hij presteerde maximaal, terwijl zijn directe concurrent om een vijfde wereldtitel, de Brit Lewis Hamilton (Mercedes), uitviel na de eerste kwalificatiesessie. Hamilton kreeg tegen het eind van de sessie te maken met een hydraulisch probleem, al dan niet veroorzaakt door een wilde stuiterpartij door een van de bochten, en werd gesommeerd door zijn team de auto te parkeren.

Knielend bij auto

Hamilton probeerde - gevaarlijk - uit alle macht de auto richting de pitsstraat te duwen, wat Mercedes nog de gelegenheid had gegeven het probleem mogelijk op te lossen voor het vervolg van de kwalificatie. Dat mislukte, waarna de Brit met gevoel voor dramatisch spektakel knielend naast zijn auto ging zitten, zijn hoofd rustend op de neus.

Het zou mogelijk een nieuwe klap kunnen zijn in de strijd om de wereldtitel. Hamilton is nu veroordeeld tot een inhaalrace en zal moeten proberen de schade qua verloren punten te beperken. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas start zondag vanaf de tweede plek - hij was twee tienden langzamer dan Vettel. Vettels teamgenoot Kimi Raikkonen werd derde.

Verstappen vierde

Max Verstappen werd op ruime afstand vierde. In de trainingen zat hij in zijn Red Bull dicht op de Mercedessen en Ferrari’s, maar zoals altijd bleken die teams de motor wat verder op te kunnen schroeven in de kwalificatie. Hij zal als geen ander gehoopt hebben op regen. Die viel in grote hoeveelheden tijdens de laatste vrije training aan het begin van de zaterdagmiddag, maar bleef uit tijdens de kwalificatie. Voor morgen wordt opnieuw voor delen van de dag regen verwacht.