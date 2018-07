Mijn kleindochter Olivia (7) had gehoord over de schermloze vakantiedagen van onze drie prinsessen. Dat leek onze dochter en schoonzoon een goed idee. Aangekomen op hun vakantieadres in Oostenrijk moesten de ouders even een dag bijkomen van de vakantievoorbereidingen en de autorit dus werd er nog niet zo streng gekeken hoe de kinderen zich vermaakten. De volgende dag vroeg Olivia zich af: „Wanneer gaat onze zinloze vakantie nu in?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl