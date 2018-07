Spanjaard Fraile soleert naar zege in de veertiende Tour-etappe

Omar Fraile heeft de veertiende etappe van de Tour de France gewonnen. De 28-jarige Spanjaard kwam op het vliegveld van Mende als eerste over de finish, voor de Fransman Julian Alaphilippe en de Belg Jasper Stuyven.

De favorieten voor de eindzege kwamen circa 18 minuten na ritwinnaar Fraile over de finish. Op de slotklim was er nog een aanval van de Slowaak Primoz Roglic. De nummer vier van het algemeen klassement pakte acht seconden op geletruidrager Geraint Thomas, nummer twee Chris Froome en nummer drie Tom Dumoulin, die gedrieën over de streep kwamen.

Precies vijftig jaar nadat Jan Janssen als eerste Nederlander de Tour won, reed het peloton van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Mende, met onderweg twee klimmen van de tweede categorie. De laatste, de Côte de la Croix-Neuve, lag vlak voor de finish, had een lengte van drie kilometer en kende een gemiddeld stijgingspercentage van iets meer dan 10 procent.

Een kopgroep van 32 renners, met onder meer de Nederlander Tom-Jelte Slagter, en bekende namen als Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Alaphilippe (bergtrui) en Peter Sagan (groene trui), reed bijna de hele etappe vooruit.

Ontsnapping

Op de Col de la Croix de la Barthel ging de Spaanse kampioen Gorka Izagirre er vandoor, hij kreeg even later gezelschap van Slagter en Stuyven. De drie pakten een voorsprong die rond de minuut schommelde, tot Stuyven op ongeveer 35 kilometer voor de finish op avontuur ging. Achter de 26-jarige renner van Trek-Segafredo lukte het Fraile en Alaphilippe om op de slotklim het gat dicht te rijden.

Zondag gaat het Tour-peloton op weg naar Carcasonne, een vestingstad ten noorden van de Pyreneeën. Daar begint dinsdag, na de rustdag, de tweede serie bergritten.

Lees ook: Vijftig jaar na de Tour-zege van Jan Janssen en de strijd des geloofs