Spaanse PP wijst Casado als nieuwe leider aan

De centrumrechtse Partido Popular (PP), de grootste partij van Spanje, heeft Pablo Casado aangewezen als opvolger van ex-premier Mariano Rajoy binnen de PP. Dat meldt persbureau AFP zaterdag. De 63-jarige Rajoy vertrok uit de Spaanse politiek nadat hij begin juni een motie van wantrouwen tegen zich kreeg.

Tijdens een twee dagen durend partijcongres werd de 37-jarige Casado gekozen. Hij is een relatieve nieuwkomer binnen de partij en moest het opnemen tegen Soraya Sáenz de Santamaria, die als ex-vicepremier veel meer bestuurlijke ervaring heeft. Casado haalde 57,2 procent van de stemmen binnen, schrijft de Spaanse krant El País. Sáenz, de voormalige nummer twee van de PP en een meer gematigd politicus, feliciteerde Casado met zijn overwinning. Dat de partij een rechtse, jonge man als leider kiest, laat volgens persbureau AFP zien dat de PP een meer conservatieve en rechtse weg inslaat.

Eerder zei Casado al dat hij harder wil optreden tegen Catalaans separatisme. Ook wil hij een strengere abortuswet. Vernieuwing van de partij is volgens Casado hard nodig; de PP is sinds de verkiezingen in 2016 de grootste partij, maar regeerde niet met een absolute meerderheid. Daarbij raakte voorganger Rajoy verstrikt in corruptie binnen de eigen partij waartegen hij niet adequaat genoeg wist op te treden. Daardoor kwam de geloofwaardigheid van de PP in het geding.