Schip brengt geredde migrante aan wal op Majorca

Twee schepen van de Spaanse organisatie Proactiva Open Arms zijn zaterdagochtend aangekomen in de haven van Palma de Mallorca op het eiland Majorca. Aan boord zijn één geredde vrouw en de lichamen van een vrouw en een jongen. Zij werden dinsdag uit zee gehaald voor de kust van Libië.

Volgens de hulporganisatie werden de bootmigranten door de Libische kustwacht op de Middellandse Zee aan hun lot overgelaten, nadat de rubberboot waarop ze met nog 160 migranten zaten, maandag was onderschept. De drie wilden niet mee met de Libische kustwacht, die de migranten zou onderbrengen in een vluchtelingenkamp. De kustwachters maakten de rubberboot van de migranten kapot en voeren weg. Op beelden die de ngo later op sociale media plaatste, is duidelijk te zien dat de rubberboot verwoest was.

De hulporganisatie trof de achtergeblevenen op zo’n 120 kilometer van de Libische kust aan op zee.

De twee schepen - de Open Arms, die wordt begeleid door de Astral - zijn aan de kade van Palma ontvangen door een team van het Spaanse Rode Kruis. Zij ontfermen zich over de geredde vrouw. Volgens de hulporgansaties heet ze Josepha; ze is 40 jaar oud en komt uit Kameroen. De vrouw is naar een ziekenhuis overgebracht voor medische en psychische zorg. De stoffelijke resten van de andere twee opvarenden zijn opgehaald door een lijkwagen.

Proactiva Open Arms koos ervoor vanuit de open zee naar Spanje te varen om “de veiligheid” van de vrouw en “haar volledige vrijheid om te getuigen” over de gebeurtenis, te waarborgen. De reddingsschepen hadden ook naar Sicilië kunnen varen, maar de Italiaanse overheid had laten weten dat de lichamen van de overleden migranten daar niet van boord zouden mogen komen. Van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, moeten migranten die vanuit Libië wegvaren en in de problemen komen op zee, worden gered door de Libische kustwacht.