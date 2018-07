Rusland vraagt om vrijlating van spionage verdachte vrouw

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft de Verenigde Staten gevraagd om vrijlating van de van spionage verdachte Maria Boetina. In een telefoongesprek met zijn Amerikaanse ambtgenoot Mike Pompeo zaterdag noemde hij haar arrestatie onacceptabel, schrijft Reuters.

De Amerikaanse autoriteiten arresteerden de 29-jarige Boetina zondag in Washington. Zij verdenken de Russin ervan een spion te zijn die onder meer via de wapenlobby in contact probeerde te komen met invloedrijke conservatieve politici. Volgens Lavrov is Boetina opgepakt op grond van “verzonnen aantijgingen” en moet ze zo snel mogelijk worden vrijgelaten.

De Russische verbleef sinds twee jaar in de VS op een studentenvisum. Voor haar verhuizing in 2016 was zij ook in haar thuisland actief als wapenlobbyist. Woensdag besloot een federale rechter dat ze de volledige rechtszaak in gevangenschap moet uitzitten.

Syrië

Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken was het gesprek tussen ministers Pompeo en Lavrov, dat plaatsvond in de nasleep van de Trump-Poetin-top afgelopen week in Helsinki, bedoeld om de verhoudingen tussen de VS en Rusland te verbeteren. Naast Boetina bespraken ze een eventuele samenwerking om iets te doen aan de humanitaire situatie in Syrië. Ook hebben ze het gehad over Noord-Korea, meldt Reuters.