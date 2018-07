Oud-koning Juan Carlos in opspraak vanwege corruptie-onderzoek

Het Hooggerechtshof van Spanje heeft een onderzoek geopend naar een zaak waarbij de voormalige koning Juan Carlos betrokken zou zijn. Het gaat om schijnbare opnames die zijn gemaakt door een vriendin van de koning, de Duiste zakenvrouw Corinna zu Sayn-Wittgenstein, waarin zij hem beschuldigt van corruptie en het witwassen van geld. De Spaanse krant El País schrijft zaterdag dat het onderzoek is gestart als onderdeel van de Tandém-zaak, naar een corrupte politiecommissaris.

Op de geluidsopnames is een gesprek tussen de commissaris en de onderneemster te horen. Volgens Sayn-Wittgenstein zou zij door de voormalige koning zijn gebruikt om vermogen te verbergen voor de fiscus. Het zou gaan om tientallen miljoenen. De politiechef is opgeroepen voor een hoorzitting aanstaande donderdag, in Madrid.

Uit het onderzoek van justitie moet blijken of de geluidsopnames authentiek zijn. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de data waarop geld zou zijn overgemaakt. Het opgenomen gesprek vond in 2015 plaats. Sinds hij in 2014 afstand deed van de troon, geniet Juan Carlos niet langer immuniteit voor de wet. Wel heeft hij nog de status van afordo, wat in Spanje betekent dat hij alleen door het Hooggerechtshof en niet door lagere rechtbanken kan worden vervolgd.

Delen van de tapes zijn gepubliceerd door de Spaanse media, waaronder El Español, maar de gehele opnames moeten nog openbaar worden gemaakt. De onderzoekers weten nog niet met welk doel de opnames destijds zijn gemaakt.