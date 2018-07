Man die buspassagiers in Duitsland aanviel verdacht van moord

De man die vrijdag in de Noord-Duitse stad Lübeck tien buspassagiers verwondde met een mes wordt verdacht van poging tot moord, zware mishandeling en brandstichting. Hoewel over zijn beweegredenen nog niks bekend is, zien de Duitse autoriteiten vooralsnog geen aanleiding om uit te gaan van een terroristisch motief.

De politie arresteerde de verdachte, volgens Reuters een 34-jarige Duits-Iraanse man, kort na de aanval. Hij zit vast en heeft nog geen verklaring afgelegd. Een 21-jarige Nederlandse man uit Friesland die bij de aanval ernstig gewond raakte, verkeert niet langer in kritieke toestand. Een spoedoperatie was volgens AP nodig om zijn leven te redden. Nog twee anderen raakten zwaargewond. Wat hun toestand is, is niet bekend.

Brand

De mesaanval begon vrijdag nadat de verdachte zijn rugzak in brand had gezet. De buschauffeur zag rook en zette de bus aan de kant, liet de passagiers eruit en toen hij ging kijken wat er aan de hand was, viel de man hem aan. Eenmaal buiten begon de verdachte in te steken op de daar wachtende passagiers. Sommigen van hen konden hem uiteindelijk overmeesteren en droegen hem over aan de toegesnelde politie, schrijft AP.

De 34-jarige verdachte is volgens Reuters in Iran geboren, maar had sinds enige jaren een Duits paspoort. Hij woonde in Lübeck.