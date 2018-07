Laat het water het werk doen

Kleuren kun je met olieverf, acryl, kleurpotloden, pastel, gouache, enzovoort. Daar bepaal jij in hoge mate wat er gebeurt. Maar bij waterverf doet het water een belangrijk deel van het werk.

De belangrijkste vraag is: is de kwast vochtiger, net zo nat of droger dan wat er al op het papier staat. Als je dat snapt, is waterverf een heerlijk, flexibel en gemakkelijk medium.

Volgende week: papier.

