‘Ik wilde per se als één van de eerste passagiers instappen’

Na vijftien jaar bouwen was het zaterdag eindelijk zover: de Noord/Zuidlijn in Amsterdam ging rijden. ’s Ochtends was er een officiële opening, zonder de koning of minister uit het kabinet, maar mét de nieuwe burgemeester Femke Halsema. En met cabaretier Martijn Koning, die de vele vertragingen en overschrijdingen van het project genadeloos op de hak nam („Het eerste wat ze gegraven hebben, is een bodemloze put”). Om 11.00 uur vertrok de eerste metro van Centraal Station naar station Noord.

Na de bobo’s was het ’s middags aan de ‘gewone’ Amsterdammers. Die mochten tot 21.00 uur gratis rijden met de nieuwe ondergrondse – en dat deden ze in groten getale. Zeven bezoekers over hun eerste ritje met de Noord/Zuidlijn.

Ruud Koelmans. Foto Niels Blekemolen

Ruud Koelmans, station Noord

„Ik heb de ontwikkeling van de Noord/Zuidlijn vanaf het begin gevolgd. Wat ik het allermooist vond, waren de graafwerkzaamheden. Die heb ik via het internet gevolgd. Die boortechniek, daar mag je als Nederlander toch wel trots op zijn. Ik werk aan de Amstel, daar werd voor mijn neus die boor uit het water getild. Geweldig.

„Ik denk dat er nog wel meer metrolijnen bijkomen. Ja, het heeft lang geduurd, maar Amsterdammers zijn een trots volkje. Als de Noord/Zuidlijn goed loopt, willen ze vast meer.

„Zelf woon ik in Zwanenburg en reis ik voornamelijk met de auto. Als de lijn zou worden doorgetrokken naar Schiphol, zou dat een reden zijn om op de metro te stappen.”

Carla Schröder (links) en Yvonne Klinker. Foto Niels Blekemolen

Carla Schröder en Yvonne Klinker, station Noord

Yvonne: „De aanleg heeft wel lang geduurd, ja. Maar ik begrijp dat zoiets niet in een paar weken klaar is, en ook niet in een paar jaar. Ze hebben ook wel veel tegenslag gehad.”

Carla: „We zijn vriendinnen, we wonen in Amsterdam Oud-West. Er verandert wel wat aan de tramlijnen door de Noord/Zuidlijn. Ik kon altijd rechtstreeks naar het Centraal Station met lijn 1, nu moet ik overstappen op de Ferdinand Bolstraat. Maar dat ging als een zonnetje.”

Yvonne: „Ik moet wel echt oefenen hoe die lijnen nu lopen.”

Carla: „Het leuke van de Noord/Zuidlijn vind ik dat Noord nu helemaal bij Amsterdam hoort. Ik heb er jaren gewoond, en dan zeiden mensen altijd: ‘Moet ik nou hélemaal naar Noord komen?’ Dan zei ik altijd: ‘Ja, en je moet ook eerst inentingen halen.’”

Lucenda Codfried. Foto Niels Blekemolen

Lucenda Codfried, station Rokin

„Ik woon nu vijftien jaar in Amsterdam-Noord, precies zo lang als ze aan de metrolijn hebben gebouwd. Ik woon vlak bij station Noord en voor mij is het echt een enorm verschil. Eerst moest ik altijd met de fiets en de pont of met de bus, nu ben ik in een keer in het centrum. Ik denk dat vrienden wel wat makkelijker naar Noord gaan komen, al rijdt de laatste metro al om half één ’s nachts.

„Het voordeel van wonen in Noord is dat het zo rustig is. Dat verandert nu door de metro. Mensen in Noord klagen daar wel eens over, maar persoonlijk vind ik het prima. Iedereen weet nu: je kunt naar Noord om te eten, er wordt veel meer gebouwd. Dat vind ik een stuk gezelliger.”

Roeland Streefkerk. Foto Niels Blekemolen

Roeland Streefkerk, station Rokin

„Ik ben geboren in Amsterdam Oud-Zuid maar ik woon tegenwoordig in Almere. Ik ben hier een beetje uit nostalgie: mijn ouders en mijn broers zijn allemaal overleden, ik ben de laatste van de familie die dit kan meemaken. Mijn vader ging ook altijd als eerste kijken als er nieuwe dingen geopend werden in de stad. Daarom wilde ik per se als één van de eerste passagiers instappen vandaag.

„Ik vind het bewonderenswaardig hoe politici als Job Cohen en Geert Dales gewoon hebben doorgezet met deze metrolijn. Voor de lange termijn is het echt goed voor de stad. En al dat geld dat ze eraan uit hebben gegeven, is over twintig jaar toch een stuk minder waard.

„Ik hoop dat er hierna ook een metro komt naar Almere, onder het IJmeer door. Technisch gezien moet dat kunnen.”

Annie Mulder (links) en Erwin van Marle. Foto Niels Blekemolen

Erwin van Marle en Annie Mulder, station Rokin

Annie: „ Ik woon in Purmerend maar ga iedere zondag naar de kerk op het Begijnhof in Amsterdam. Ik wilde alvast even testen hoe ik er morgen kom met de Noord/Zuidlijn.”

Erwin, met een knipoog: „Ze is een angsthaasje, vandaar. Ik ben haar neef, ik woon in Almere.”

Annie: „Ik doe er straks wel langer over naar het Begijnhof, ben ik bang. Ik moet veel verder lopen vanaf de metro dan vanaf de tram.”

Erwin: „Er zijn ook te weinig vuilnisbakken en zitjes in de stations.”

Annie: „Ze hebben niet goed rekening gehouden met ouderen en mensen die slecht ter been zijn, zoals ik.”

Erwin: „Autisten zijn straks helemaal van slag van alle trams die zijn komen te vervallen. Hebben ze ook geen rekening mee gehouden.”

Annie: „En stel je voor je dat je blind bent…”

Erwin: „Ik vind het niet zo mooi hoor, die Noord/Zuidlijn. Dit is pas het eerste station met kunst aan de muur.”

Annie: „Ik vind de Noord/Zuidlijn zélf een kunstwerk.”