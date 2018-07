Gestolen Rubens en Renoir teruggevonden in Turijn

De Italiaanse politie heeft in een loods in Turijn schilderijen van de Vlaamse schilder Rubens en de Franse schilder Renoir teruggevonden, die vorig jaar april waren gestolen van een kunsthandelaar. In verband met de diefstal waren vorige maand al vier Italianen en een Kroaat gearresteerd. In totaal zijn er acht verdachten.

De Kroaat deed zich vorig jaar april voor als een rabbi die de kunstwerken voor 26 miljoen euro wilde kopen. Na het opstellen van een contract reisde de verkopers met de doeken af naar de Italiaanse stad Monza. In een gehuurd kantoor boven de Albanese ambassade werden ze afgeleid en namen de zwendelaars de schilderijen mee.

De werken van Peter Paul Rubens en Pierre-Auguste Renoir werden vrijdag getoond aan journalisten tijdens een persconferentie in Monza. Experts zullen de doeken nog onderzoeken om de echtheid te bevestigen voordat ze teruggaan naar de rechtmatige eigenaar.

Eerdere diefstallen

Eind 2015 waren uit een museum in Verona ook al eens schilderijen van Rubens gestolen. Die werden een half jaar later teruggevonden in Oekraïne. Ook uit een Deens museum werd in 2008 al eens een werk van Rubens gestolen. Dat dook volgens de VRT pas zeven jaar later weer op in Kopenhagen.

De Antwerpenaar Peter Paul Rubens leefde van 1577 tot 1620 en is de belangrijkste vertegenwoordiger van de Vlaamse barok. Hij maakte naam met het schilderen van ‘volle’ vrouwen, nu nog wel bekend als de Rubensvrouw. Behalve kunstenaar was hij ook diplomaat.