Burberry vernietigde voor 31 miljoen euro aan producten

Het luxemerk Burberry heeft afgelopen boekjaar voor zeker 28,6 miljoen pond (omgerekend ongeveer 31 miljoen euro) aan producten vernietigd. Dat staat in het jaarverslag van het Britse modehuis over 2017 en 2018, dat deze week verscheen. De voorraden werden vernietigd om de merkwaarde te beschermen.

Van de ongeveer 31 miljoen euro werd voor in ieder geval elf miljoen aan cosmetica (parfums) vernietigd, schrijft persbureau AFP. Vaker wordt gedacht dat merken niet-verkochte producten vernietigen, maar hard bewijs werd hier nooit voor gevonden. Merken zouden voorraden verbranden om te voorkomen dat kleding wordt verkocht voor lagere prijzen. Zo zou de waarde van het merk en de collectie behouden blijven. Burberry is bekend van de jassen en sjaals met het voor het huis kenmerkende tartan-patroon.

Het is de eerste keer dat een toonaangevend modehuis als Burberry toegeeft aan dergelijke praktijken. De website Business of Fashion schrijft dat Burberry in 2016 toen nog voor ongeveer 21 miljoen pond aan goederen vernietigde.

Lees ook: Kleding Kleding bij modebewuste winkelketens als H&M heeft een hoge omloopsnelheid. Maar daardoor blijft H&M met miljoenen kledingstukken zitten. Waar blijven die?

Versneden kleding in vuilniszakken

Van veel goedkopere confectiemerken wordt gezegd dat ze op dezelfde manier van hun voorraden proberen af te komen. Van de Zweedse keten H&M is bijvoorbeeld al langer bekend dat het met gigantische overschotten aan confectie kampt. Volgens H&M komt dat doordat het wil aansluiten bij de trends waardoor de omloopsnelheid van de kleding relatief hoog is. In 2010 vonden journalisten van The New York Times tientallen versneden kleding van H&M in afvalbakken in New York.

NRC-moderedacteur Milou van Rossum:

“Burberry is hoogstwaarschijnlijk niet het enige luxehuis dat producten vernietigt om te voorkomen dat ze voor dumpprijzen de markt opgaan. Burberry heeft nog outlets, maar bij merken die die niet hebben, is het de vraag wat er met de overgebleven kleding gebeurt, zeker nu modehuizen minimaal vier collecties per jaar produceren.”

Op internet krijgt het Britse modehuis forse kritiek te verduren omdat het met het vernietigen van producten verspilling en milieuschade in de hand zou werken. Burberry verdedigde zich tegen die aantijgingen door te zeggen dat de producten op een manier worden vernietigd die weer energie opwekt. Het bedrijf zegt daarbij “verantwoordelijk” om te gaan met het milieu. Het Britse parlementlid Tim Farron reageerde vrijdag woedend en noemde de bedrijfsvoering “schandalig”.