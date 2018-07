Blok schrijft excuusbrief aan Surinaamse regering

Het waren uitspraken die hij „niet had moeten doen”. Minister Stef Blok (VVD) van Buitenlandse Zaken heeft zijn excuses aangeboden aan de Surinaamse regering. Dat deed hij in een brief aan minister van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle. Blok had Suriname eerder deze maand een „failed state” genoemd, op een besloten bijeenkomst in Den Haag.

De Surinaamse regering bracht donderdag een verklaring uit waarin zij eiste dat Blok „op korte termijn” zijn uitspraken over het land zou intrekken en „excuses aanbiedt aan het volk van de Republiek Suriname”.

In de brief schrijft minister Blok dat hij goed beseft dat zijn uitspraken veel hebben losgemaakt in Suriname. Hij zou „de scherpte van de discussie opgezocht hebben” en had „illustraties gebruikt die ongelukkig zijn”. Blok schrijft verder dat hij hoopt Pollack-Beighle te kunnen spreken bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Etnische opdeling

Blok deed de gewraakte uitspraak op de Touch Dutch Base-conferentie – een soort ‘terugkomdagen’, georganiseerd door Buitenlandse Zaken, voor hoge functionarissen van internationale hulporganisaties. Ambtenaren hadden een toespraak voor hem geschreven, maar Blok week daarvan af. Hij vroeg zijn publiek om een land te noemen waar etnische groepen vreedzaam samenleven. Een aanwezige opperde ‘Suriname’, waarop Blok lachte. „Suriname is een failed state. En dat heeft ernstig te maken met etnische opdeling.” De aanduiding ‘mislukte staat’ wordt doorgaans gebruikt bij landen waar de overheid haar gezag kwijt is.

Blok deed op de bijeenkomst nog meer uitspraken waarover commotie ontstond. Over Oost-Europa zei hij bijvoorbeeld dat „gekleurde mensen er geen leven hebben”. Ook trok hij het integratiemodel in twijfel: „Diep in onze genen zit dat we een overzichtelijke groep willen hebben en zijn we niet goed in staat een binding aan te gaan met ons onbekende mensen.”

Multi-etnische landen

De minister heeft inmiddels ook de premiers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten benaderd. De Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath had de uitspraken van Blok veroordeeld. Hij stelde dat Blok in het buitenland niet alleen Nederland vertegenwoordigt. Maar met Curaçao, Aruba en Sint-Maarten „ook drie multi-etnische, multireligieuze en multiculturele landen in het Koninkrijk”.

Welke landen allemaal nog meer excuses hebben gekregen van Blok, wil een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken niet zeggen. „De landen die daar behoefte aan hadden zijn benaderd door Blok.”