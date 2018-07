Beachvolleybalduo Keizer en Meppelink wint goud

Het Nederlandse beachvolleybalduo Sanne Keizer en Madelein Meppelink heeft zaterdag goud gewonnen bij het Europees Kampioenschap in Den Haag. Ze waren in de finale in twee sets te sterk voor Nina Betschart en Tanja Hüberli uit Zwitserland (21-16 en 26-24).

Hoewel het winnen van de eerste set het duo redelijk makkelijk afging, was de tweede set spannender. Meppelink en Keizer kwamen terug van een achterstand en lieten vier matchpoints onbenut. Via de netrand wist het koppel het vijfde matchpoint wel te maken. Eerder zaterdag versloegen ze in de halve finale het Tsjechische duo Barbora Hermannová en Marketa Slukova in drie sets: 20-22, 21-17, 15-12.

De titel van Keizer en Meppelink komt enigszins als een verrassing: de twee zijn nog geen jaar een koppel. Beiden werden ze een keer eerder wereldkampioen met Marleen van Iersel als partner.

Mannen minder succesvol

Bij de mannen ging het een stuk minder goed. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, die op de Spelen in Rio in 2016 nog brons wonnen, gingen voor de titel, maakten ze vooraf duidelijk. Ze strandden uiteindelijk in de kwartfinale tegen de Letten Aleksander Samoilovs en Janis Smedins: 1-2 (21-13, 20-22, 10-15). Ook Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter kwamen niet verder dan de kwartfinale. Zij werden uit het toernooi gespeeld door de Noren Anders Mol en Christian Sorum: ook 1-2, na 13-31, 21-16 en 11-15.