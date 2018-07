Afrikaanse voetbalbonden overleggen over resultaten WK

De nationale voetbalorganisaties van vijf Afrikaanse landen gaan zich gezamenlijk beraden na het voor hen teleurstellend verlopen WK. De overkoepelende Afrikaanse voetbalbond CAF heeft samen met de Marokkaanse bond een symposium aangekondigd dat zondag en maandag plaatsvindt in Rabat, melden internationale persbureaus.

Geen van de deelnemende landen - Egypte, Marokko, Tunesië, Nigeria en Senegal - wist de poulfase van het toernooi in Rusland door te komen. Dat was sinds het WK van 1982 niet gebeurd. Het Afrikaanse continent is sinds 1970 bij elk wereldkampioenschap vertegenwoordigd geweest, in 2010 organiseerde Zuid-Afrika als eerste Afrikaanse land een editie van het WK. Toen deden zes landen van het continent mee en plaatste Ghana zich voor de kwartfinales.

Tijdens het symposium komen coaches, trainers en bestuursleden van de nationale bonden samen. Eerder deze week had FIFA-president Gianni Infantino al laten weten dat de vroege uitschakeling van de Afrikaanse teams ook bij de internationale bond zorgen had gewekt: “Je hebt een beetje geluk nodig om voorbij de eerste ronde te raken van het WK. Maar dat neemt niet weg dat we verontrust zijn, we gaan met de CAF in gesprek.”