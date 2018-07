WhatsApp start proef met beperking doorsturen chats

WhatsApp gaat het doorsturen van berichten beperken. De berichtendienst wil zo het chatverkeer privé houden, laat het bedrijf vrijdagochtend in een verklaring weten. Het gaat aanvankelijk om een wereldwijde proef.

In India, waar de chatapp zo’n 200 miljoen gebruikers heeft, wordt het doorsturen van chatberichten verder beperkt. WhatsApp gaat daar het gelijktijdig doorsturen van berichten naar andere chats tot vijf beperken.

Het bedrijf verwijdert ook een knop die het snel doorsturen van andere berichten mogelijk maakt. In India worden de meeste berichten, foto’s en video’s doorgestuurd, schrijft het bedrijf.

In de staat Tripura zorgden verhalen over de kidnapping van kinderen en organendiefstal voor paniek, zag NRC-correspondent Eva Oude Elferink.

Twintig doden door nepnieuws

In India vielen sinds mei twintig doden door nepnieuws. Valse berichten verspreiden zich via WhatsApp en Facebook snel in lokale gemeenschappen, waar het onderlinge vertrouwen groot is. Daardoor worden de doorgestuurde chatberichten blindelings voor waar aangezien.

Zo werd in juni in het dorp Chakraborty een omroeper gelyncht die nepnieuws over kidnapping van kinderen en organendiefstal kwam ontkrachten.

“We geloven dat deze veranderingen – die we continue zullen evalueren – WhatsApp houden zoals we het bedoelde hebben: een app voor privéberichten.”

Eerder in juli begon het bedrijf, sinds 2014 onderdeel van Facebook, met het labelen van doorgestuurde berichten.