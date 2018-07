Weer commissaris bij Eneco weg om vertrouwenscrisis

Marike van Lier Lels stapt op als commissaris bij Eneco. Dat laat het bedrijf vrijdag in een verklaring weten. Van Lier Lels is daarmee de tweede commissaris die het energiebedrijf in korte tijd verlaat.

Waarom Van Lier Lels precies opstapt, is onduidelijk. Rond de privatisering van het concern heerst al tijden onrust. 53 gemeenten willen af van hun aandeel in de Eneco Groep. De raad van bestuur, commissarissen, aandeelhouders en de personeelsvertegenwoordiging liggen al tijden met elkaar overhoop over hoe de energieleverancier moet worden geprivatiseerd. De verkoopplannen zorgden uiteindelijk voor een vertrouwenscrisis in het bedrijf.

De ruzie binnen de top liep zo hoog op, dat bestuursvoorzitter Jeroen de Haas eind maart opstapte. Dat deed hij nadat de raad van commissarissen het vertrouwen in hem had opgezegd.

Snoeihard

Donderdag werd bekend dat president-commissaris Edo van den Assem, na zijn schorsing door de Ondernemingskamer, opstapte bij het concern. De Ondernemingskamer, onderdeel van het gerechtshof Amsterdam, was snoeihard over Van den Assem en diens rol in de verkoop. Zo zou hij in het privatiseringstraject te veel macht naar zich toe hebben getrokken.

Hoewel de uitspraak van de Ondernemingskamer geen betrekking had op Van Lier Lels, wil zij haar “verantwoordelijkheid nemen”. Verder zegt ze “achter het beleid van de raad van commissarissen te staan” en ervan overtuigd te zijn dat de raad goed heeft gehandeld in de afwerking van het verkoopproces.

Voor de nu twee opgestapte commissarissen zijn nog geen vervangers aangewezen. Naar de kwestie komt nog een onderzoek.