VDL schiet Siemens Hengelo te hulp

Siemens Hengelo wordt niet langer met sluiting bedreigd. VDL, het Eindhovense miljardenconcern van Willem van der Leegte, heeft met Siemens een „intentieovereenkomst” gesloten over de overname van de Twentse vestiging waar gasturbines en compressoren worden gemaakt.

Het slagen van de deal is nog afhankelijk van een boekenonderzoek dat naar verwachting enkele maanden in beslag neemt. Is de uitkomst daarvan positief, dan blijven tenminste 400 van 470 banen behouden. Bij Siemens Hengelo klonk vrijdag applaus toen het personeel over de plannen werd geïnformeerd.

De baangaranties zijn mogelijk door langjarige afspraken die VDL heeft gemaakt met zowel Siemens als ASML. Een deel van het personeel zal blijven produceren en assembleren voor het voormalige Duitse moederbedrijf, andere medewerkers gaan aan de slag in een productielijn van VDL die levert aan ASML. Het Eindhovense familiebedrijf zegt bovendien dat het goede hoop heeft de overige 70 werknemers van Siemens Hengelo bij andere bedrijfsonderdelen van VDL onder te brengen. Hoeveel VDL betaalt voor de Siemens-fabriek is niet bekendgemaakt.

Onbegrip

Siemens maakte in november bekend de vestiging in Hengelo op termijn te willen sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie die wereldwijd 6.900 banen zou kosten. De ingreep had volgens het Duitse industrieconcern te maken met de olie- en gasmarkt: naar fossiele brandstoffen is steeds minder vraag. Siemens zei zich daarom meer te willen richten op duurzame energie en af te willen van het produceren van onderdelen voor energiecentrales.

Het onbegrip onder werknemers over de voorgenomen sluiting was vorig jaar groot. Siemens Hengelo boekt winst, werkt flexibel en efficiënt en zit behoorlijk in de opdrachten, stelde het personeel. De vestiging in Hengelo had in de ogen van de medewerkers altijd alles gedaan wat de multinational verlangde.

De schatting was dat bij sluiting van Siemens Hengelo in de Twentse regio nog eens 1.800 banen verloren zouden gaan bij toeleveranciers.

Missie Volbracht

Burgemeester Sander Schelberg (VVD) van de gemeente Hengelo is opgelucht. Hij heeft hard gelobbyd om verlies van arbeidsplaatsen te voorkomen. „Missie volbracht”, zegt hij in een reactie.

Ondernemingsraden, vakbonden en mededingingsautoriteiten moeten nog akkoord gaan met de overname. De vakbonden lijken positief. Hans Korver, bestuurder van de Unie: „Mijn eerste indruk is goed, maar ik wil nog wel weten hoe het zit met de inspanningsverplichting van VDL voor de groep van 70 mensen.”

VDL heeft een reputatie als het gaat om het redden van bedrijven. Zo kocht het concern met een omzet van ruim 5 miljard euro in 2012 het Limburgse Nedcar, toen eigenaar Mitsubishi de kwakkelende onderneming met 1.500 werknemers wilde sluiten. Inmiddels werken er 6.500 mensen en produceert de fabriek in Born vier modellen voor autofabrikant BMW.

Vier jaar na de overname van Nedcar lijfde VDL de Nederlandse tak van het Finse metaalbedrijf Componenta in. Componenta had even daarvoor het faillissement aangevraagd voor de twee Limburgse metaalgieterijen. Een deel van de 300 medewerkers trad bij VDL in dienst.