‘VDL neemt vestiging Siemens in Hengelo over’

Het industriële concern VDL neemt Siemens Hengelo over. Dat meldt Tubantia vrijdag op basis van de vakbonden CNV en De Unie.

Het principe-akkoord zou in de nacht van donderdag op vrijdag zijn gesloten. VDL wilde dit vrijdag niet direct bevestigen, maar over een eventuele overname wordt wel al langer gepraat. Eerder liet minister van Economische Zaken Eric Wiebes (VVD) al weten dat de twee bedrijven in gesprek met elkaar waren. Alle 470 vaste arbeidsplekken zouden door de overname behouden blijven, een voorwaarde waar Wiebes zich destijds hard voor maakte.

Richten op duurzame energie

In november vorig jaar maakte het Duitse Siemens bekend de vestiging in Hengelo, waar gasturbines en compressoren worden vervaardigd, op termijn te willen sluiten. Dat had volgens het industrieconcern te maken met de olie- en gasmarkt; naar fossiele brandstoffen is steeds minder vraag. Siemens zei zich daarom meer te willen richten op duurzame energie, en te willen afstappen van het vervaardigen van onderdelen voor energiecentrales.

De aangekondigde sluiting hing samen met een grote reorganisatie bij Siemens. Daardoor vielen wereldwijd zo’n 6.900 ontslagen binnen de energie- en gastak. Met de sluiting van de vestiging in Hengelo zouden bovendien ook tussenleveranciers geraakt worden, zo vonden tientallen boze medewerkers. Daardoor zou het werkelijke aantal ontslagen in de regio Twente veel hoger uitvallen.